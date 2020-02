Oscary 2020. Luke Perry pominięty na gali oscarowej podczas "In Memoriam". Fani oburzeni

Luke Perry został pominięty podczas "In Memoriam" na gali Oscarów 2020. Fani aktora, który zagrał w nominowanym w dziesięciu kategoriach "Pewnego razu… w Hollywood" nie kryją swojego oburzenia w mediach społecznościowych. Czy organizatorzy okazali brak szacunku?

Luke Perry został pominięty na gali oscarowej podczas "In Memoriam". To segment, w którym wspominane są zmarłe w ciągu minionego roku gwiazdy kina. W tym roku towarzyszył mu wzruszający występ Billie Eilish.

Podczas piosenki "Yesterday" na ekranie pojawiały się zdjęcia wspominanych osób. Byli to m.in. Kobe Bryant, Kirk Douglas i Doris Day. Zmarłego w marcu Perry’ego zabrakło, chociaż zagrał w nominowanym do Oscara filmie "Pewnego razu… w Hollywood". W "In Memoriam" pominięto również Camerona Boyce'a, młodego aktora znanego z produkcji Disneya. Jego nazwisko pojawiło się już jednak w stosownej galerii na stronie wydarzenia.

Syn Luke'a Perry'ego w wyjątkowy sposób oddał hołd ojcu!Zobacz więcej

Fani Luke'a Perry'ego nie kryją swojego oburzenia. Krytyczne głosy pod adresem organizatorów padają m.in. na Twitterze.

Luka Perry'ego nie było w "In Memoriam" w tym samym roku, kiedy film z jego udziałem był nominowany w 10 kategoriach? Yeesh,

Co sądzisz o pominięciu Luke'a Perry'ego podczas "In Memoriam"? Przypominamy, że aktor znany z roli Dylana z kultowego "Beverly Hills, 90210" oraz Freda Andrewsa z "Riverdale" zmarł w poniedziałek, 4 marca 2019 roku w wyniku udaru mózgu.

Źródło: Cover Video, x-news