Oscary 2020. Naga Florence Pugh cieszy się z nominacji do Oscara! Internauci oszaleli!

Florence Pugh to jedna z najlepszych aktorek młodego pokolenia i zdecydowanie jedna z najbardziej pozytywnych i szalonych osób w showbiznesie. Nic więc dziwnego, że z nominacji do Oscara ucieszyła się w dość osobliwy sposób!

Florence Pugh opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie, jak dowiaduje się i cieszy z oscarowej nominacji. I nie byłoby w tym niczego dziwnego, gdyby nie fakt, że młoda aktorka jest na fotografii... nago! Co prawda zakrywa się kołdrą, ale internauci i tak oszaleli z zachwytu!

OMG Yesss so many congratulations! - napisała pod zdjęciem brytyjska wokalistka Pixie Lott. Iconic - dodała aktorka Vanessa Hudgens. A to oczywiście nie koniec pochlebnych komentarzy!

"Boże Ciało"Jana Komasy nominowane do Oscara! Jakie są szanse polskiego filmu na wygraną z "Parasite"?Zobacz więcej

Florence Pugh została nominowana w kategorii "najlepsza aktorka drugoplanowa" za rolę w filmie "Małe kobietki". Dla Brytyjki to pierwsza oscarowa nominacja, ale nie powinna być nią przesadnie zdziwiona. Za Pugh bardzo udany sezon, gdzie oprócz "Małych kobietek" zagrała m.in. w świetnym horrorze "Midsommar. W biały dzień".

Florence Pugh urodziła się 3 stycznia 1996 roku w brytyjskim Oxfordzie. Popularność przyniosła jej rola w filmie "Lady M." (2016), a następnie aktorka wzięła udział w takich projektach jak m.in. film "Pasażer" czy serial "Mała doboszka". W 2020 roku do kin trafi obraz "Czarna wdowa", gdzie w marvelowskim widowisku Pugh będzie partnerować Scarlett Johansson.

Źródło: Press Association/x-news