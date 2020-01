Oscary 2020, NOMINACJE. Które filmy i twórcy powalczą o nagrody? "Boże Ciało" z szansą na Oscara! [LISTA NOMINOWANYCH]

Nominacje do Oscarów 2020 ogłoszone. O prestiżowe statuetki podczas 92. edycji Oscarów powalczą m.in. "Irlandczyk" i "Historia małżeńska" od Netflixa, "Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino oraz "Joker" Todda Philipsa. Co z polskim kandydatem do Oscara, filmem Jana Komasy pt. "Boże Ciało"? Sprawdź pełną listę nominowanych. Które filmy i twórcy mają szansę na wygraną? Szczegóły w tekście poniżej.

Znamy już nominacje do tegorocznych Oscarów! Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej zaprezentowała listę filmów i twórców, którzy będą walczyć o prestiżowe statuetki. Oscary w 2020 roku zostaną rozdane już po raz 92. Kto znalazł się na liście nominowanych w tym roku? Największe szanse na złotą statuetkę mają m.in. "Joker", "Irlandczyk", "Le Mans ’66" ("Ford v Ferrari"), "Małe kobietki", "Historia małżeńska" Netflixa, a także "Parasite".

"Boże Ciało” Jana Komasy, czyli polski kandydat do Oscara został już doceniony w kraju i za granicą, otrzymując liczne nagrody. Polska produkcja znalazła się nawet na tzw. shortliście do Oscarów 2020. Film "Boże Ciało powalczy finalnie o Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy! Konkurencja w tej kategorii jest jednak ogromna.

Przypominamy, że 92. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się w niedzielę 9 lutego 2020 roku.

OSCARY 2020 - nominacje [LISTA NOMINOWANYCH]

NAJLEPSZY FILM:

"Le Mans ’66" ("Ford v Ferrari")

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Małe kobietki"

"Historia małżeńska"

"1917"

"Pewnego razu... w Hollywood"

"Parasite"

NAJLEPSZY FILM NIEANGLOJĘZYCZNY/MIĘDZYNARODOWY

"Boże Ciało"

"Honeyland"

"Nędznicy"

"Parasite"

"Ból i blask"

NAJLEPSZY REŻYSER:

Martin Scorsese, "Irlandczyk"

Todd Phillips, "Joker"

Sam Mendes, "1917"

Quentin Tarantino, "Pewnego razu... w Hollywood"

Bong Joon-ho, "Parasite"

NAJLEPSZY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY:

"Brotherhood"

"Nefta Football Club"

"The Neighbors' Window"

"Saria"

"A Sister"

NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA:

Cynthia Erivo, "Harriet"

Scarlett Johannson, "Historia małżeńska"

Saoirse Ronan, "Małe kobietki"

Charlize Theron, "Gorący temat"

Renée Zellweger, "Judy"

NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY:

Antonio Banderas, "Pain and Glory"

Leonardo Di Caprio, "Pewnego razu... w Hollywood"

Adam Driver, "Historia małżeńska"

Joaquin Phoenix, "Joker"

Jonathan Pryce, "Dwóch papieży"

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA:

Kathy Bates, "Richard Jenkins"

Scarlett Johannson, "Jojo Rabbit"

Florence Pugh, "Małe kobietki"

Laura Dern, "Historia małżeńska"

Margot Robbie, "Gorący temat"

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY:

Tom Hanks, "Cóż za piękny dzień"

Anthony Hopkins, "Dwóch papieży"

Al Pacino, "Irlandczyk"

Joe Pesci, "Irlandczyk"

Brad Pitt, "Pewnego razu... w Hollywood"

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY:

"Jak wytresować smoka 3"

"Zgubiłam swoje ciało"

"Klaus"

"Praziomek"

"Toy Story 4"

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY:

"Dcera"

"Hair Love"

"Kitbull"

"Memorable"

"Sister"

NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY:

"American Factory"

"The Cave"

"The Edge of Democracy"

"For Sama"

"Honeyland"

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY:

"In the Absence"

"Learning to Skateboard in the Warzone"

"Life Overtakes Me"

"St. Louis Superman"

"Walk Run Cha-Cha"

NAJLEPSZA MUZYKA:

"Joker"

"Małe kobietki"

"Historia małżeńska"

"1917"

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie"

NAJLEPSZA PIOSENKA:

Randy Newman, "I Can’t Let You Throw Yourself Away" z "Toy Story 4"

Elton John i Bernie Taupin, "(I’m Gonna) Love Me Again" z "Rocketman"

Diane Warren, "I’m Standing With You" z "Breakthrough"

Kristen Anderson-Lopez i Robert Lopez, "Into the Unknown" z "Kraina lodu 2"

Joshuah Brian Campbell i Cynthia Erivo, "Stand Up" z "Harriet"

NAJLEPSZE KOSTIUMY:

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Małe kobietki"

"Pewnego razu... w Hollywood"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY:

"Na noże"

"Historia małżeńska"

"1917"

"Pewnego razu... w Hollywood"

"Parasite"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY:

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Małe kobietki"

"Dwóch papieży"

NAJLEPSZY MONTAŻ:

"Le Mans '66"

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Parasite"

NAJLEPSZY MONTAŻ DŹWIĘKU:

"Ad Astra"

"Le Mans ’66" ("Ford v Ferrari")

"Joker"

"1917"

"Pewnego razu... w Hollywood"

NAJLEPSZY DŹWIĘK:

"Le Mans ’66" ("Ford v Ferrari")

"Joker"

"1917"

"Pewnego razu... w Hollywood"

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie"

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA:

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"1917"

"Pewnego razu... w Hollywood"

"Parasite"

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE:

"Avengers: Koniec gry"

"Irlandczyk"

"Król Lew"

"1917"

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie"

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA:

"Gorący temat"

"Joker"

"Judy"

"Maleficient: Mistress of Evil"

"1917"

NAJLEPSZE ZDJĘCIA:

"Irlandczyk"

"Joker"

"The Lighthouse"

"1917"

"Pewnego razu... w Hollywood"