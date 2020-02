Oscary 2020. "Parasite" Bonga Joon-ho najlepszym filmem roku! To historyczny werdykt!

"Parastie" został najlepszym filmem roku! Jego twórcy otrzymali Oscara w głównej kategorii podczas 92. gali rozdania Oscarów w Los Angeles, w Hollywood. To pierwszy w historii przypadek, że film nieanglojęzyczny otrzymał tę nagrodę!

z Oscarem dla najlepszego filmu!

W kategorii Najlepszy Film nominowane do Oscara 2020 były: "Le Mans ’66" ("Ford v Ferrari"), "Irlandczyk", "Jojo Rabbit", "Joker", "Małe kobietki", "Historia małżeńska", "1917", "Pewnego razu... w Hollywood" oraz "Parasite". Statuetkę wręczyła Jane Fonda, a wygrał południowokoreański "Parasite" w reżyserii Bonga Joon-ho.

"Absolutny wizjoner! Nikt inny nie kręci tak dobrych filmów rozrywkowych jak on" - mówił o reżyserze "Parasite" Quentin Tarantino, jeden z jego największych fanów. Potwierdził te słowa tegoroczny Festiwal w Cannes, gdzie w walce o Złotą Palmę "Parasite" Bong Joon-ho pokonał "Pewnego razu… w Hollywood", oczarowując jury, światową krytykę i publiczność.

"Parasite" - o czym jest?

"Parasite" to mistrzowska i trzymająca w napięciu opowieść, w której czworo ludzi bez przyszłości wpada na pomysł przekrętu doskonałego. Kierowca bez pracy, gospodyni bez domu, student bez kasy i dziewczyna bez perspektyw wspólnie stworzą perfekcyjny plan: jak w najkrótszym czasie stać się kimś i zająć miejsce bogaczy. W świecie, w którym liczy się tylko wydajność i sukces, przechytrzą system i zawalczą o siebie. Nawet, jeśli będzie to wymagało przekroczenia cienkiej granicy między tym, co jeszcze dozwolone, a tym, co absolutnie zabronione. Bong Joon-ho pokazuje, że prawie każdy marzy o lepszym życiu, awansie i szansie na sukces. Ale tylko niektórzy – dzięki nieposkromionej wyobraźni i braku skrupułów – są w stanie po to wszystko sięgnąć.

"Parasite" to pełen dzikiego humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji thriller o ludziach, którzy nigdy nie mieli się spotkać – biednych i bogatych, tych naprawdę uprzywilejowanych i tych zepchniętych do rynsztoków. Nowy film twórcy przebojów "Okja" i "Snowpiercer: Arka przyszłości" to wielki hit światowego kina i prawdziwy filmowy rollercoaster.

Źródło: Cover Video/x-news