Oscary 2020. Polka zaśpiewa na oscarowej gali! Kim jest Katarzyna Łaska?

W nocy z niedzieli na poniedziałek (czasu polskiego) w Dolby Theatre w Los Angeles odbędzie się 92. ceremonia wręczenia Oscarów. Teraz okazuje się, że nie zabraknie na niej mocnego polskiego akcentu!

Gala rozdania Oscarów 2020 coraz bliżej. Chyba wszyscy Polacy trzymają kciuki za film Jana Komasy pt. "Boże ciało", który jest nominowany w kategorii film międzynarodowy, jednak obecność tego tytułu to nie jedyny polski akcent na tegorocznych Oscarach.

Właśnie okazało się, że na oscarowej scenie pojawi się... polska wokalistka! Katarzyna Łaska została zaproszona do Los Angeles, aby zaśpiewać fragment piosenki z filmu "Kraina lodu 2". Disney postanowił na Oscarach zaprezentować utwór "Into the Unknown", który zaśpiewa Idina Menzel, a towarzyszyć jej będą wykonawczynie tej piosenki z Danii, Niemiec, Japonii, Ameryki Łacińskiej, Norwegii, Rosji, Hiszpanii i Tajlandii.

Katarzyna Łaska tak napisała o swoim występie:

ORCARY @theacademy długo musiałam czekać na chwilę, w której będę mogła powiedzieć Wam, że ZAŚPIEWAM NA OSCARACH! Teraz kiedy to czytacie jestem już w Los Angeles w wirze przygotowań. Tu gdzie spełniają się marzenia. Trudno mi to pojąć bo przecież takie rzeczy zdarzają się tylko w snach! Okazuje się, że nie ma na tym świecie nieosiagalnych, zbyt odległych marzeń, takich na które nie zasługujemy! Jeśli tylko ciężko pracuje się na swój sukces to ktoś w końcu to doceni! Proszę Was o jedno... NIE PRZESTAWAJCIE wierzyć w siebie! Sami najlepiej wiecie, którą wybrać z dróg! Słuchajcie co serce Wam podpowiada! Dziękuję @disney_polska za pomoc, ogromne wyróżnienie i przede wszystkim za zaufanie!

Katarzyna Łaska to jedna z najbardziej znanych wokalistek, aktorek musicalowych i dubbingowych. Jej głos można było usłyszeć w wielu filmach oraz animacjach, chociaż w ostatnim czasie największą popularność przyniosły jej piosenki z "Krainy lodu", gdzie śpiewała utwory Elsy.

Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news