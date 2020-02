Oscary 2020. Renée Zellweger najlepszą aktorką pierwszoplanową! Odebrała Oscara za rolę w filmie "Judy"

Renée Zellweger została nagrodzona Oscarem 2020 za pierwszoplanową rolę żeńską w filmie "Judy". Statuetkę odebrała podczas 92. gali rozdania Oscarów w Dolby Theatre w Hollywood, Los Angeles.

Renée Zellweger dostałą Oscara

Renée Zellweger otrzymała Oscara 2020 dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za rolę Judy Garland w porywającej opowieści o jednej z największych gwiazd kina i piosenki, której niezapomniany przebój "Over the rainbow" przyniósł nieśmiertelność. To jej druga statuetka Amerykańskiej Akademii Filmowej.

Oprócz Zellweger, w tej kategorii nominowane były: Cynthia Erivo ("Harriet"), Scarlett Johannson ("Historia małżeńska"), Saoirse Ronan ("Małe kobietki") i Charlize Theron ("Gorący temat"). Odbierając Oscara Zellweger zwróciła się do nich dziękując za to, że mogła znaleźć się w ich gronie. Stwierdziła też, że udział w filmie "Judy" był dla niej najpiękniejszą przygodą życia.

"Judy" - o czym jest?

Judy Garland, cudowne dziecko sceny i wielkiego ekranu, dziewczyna, która podbiła serca światowej publiczności dzięki niewinnej urodzie, niezwykłemu głosowi i szczególnej charyzmie. Wraz z wielkim sukcesem przyszła samotność, nieszczęśliwe miłości, cztery burzliwe małżeństwa, a z czasem coraz mniejsze zainteresowanie publiczności, gorsze kontrakty, chałtury.

W tym właśnie momencie życia poznajemy Judy Garland w filmie Ruperta Goolda. Zmęczona życiem artystka, której największym pragnieniem jest zapewnienie spokojnego bytu swoim ukochanym dzieciom. Żyjąca marzeniami kobieta, która pogodziła się prawie z faktem, że najlepsze już za nią. I wtedy pojawia się niezwykła propozycja. Okazuje się, że w Londynie, Judy Garland wciąż jest wielką gwiazdą, a publiczność pragnie oglądać ją na najlepszych scenach. Czy Judy jest wciąż gotowa na kolejny skok w nieznane? Czy aby zapewnić szczęście dzieciom, zdecyduje się zostawić je na długie miesiące? Czy tajemniczy młody mężczyzna, może być tym na którego czekała całe życie?

