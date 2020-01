Oscary 2020. Scarlett Johansson nominowana w dwóch kategoriach! Którym aktorom przydarzyło się to wcześniej?

Scarlett Johansson została nominowana do Oscara 2020 w dwóch kategoriach. Okazuje się, że nie jest to pierwszy taki przypadek w historii oscarowej. Którym aktorom przydarzyło się to już wcześniej?

Scarlett Johansson z szansą na dwa Oscary Nominacje do Oscarów 2020 były szczęśliwe dla polskiej kinematografii - wyróżniony został film Jana Komasy "Boże ciało", który walczy o statuetkę w kategorii "Film Międzynarodowy". Wyjątkowo zadowolona może być także Scarlett Johansson, która otrzymała nominację w aż dwóch kategoriach aktorskich - "Najlepsza aktorka pierwszoplanowa" (za film "Historia małżeńska") oraz "Najlepsza aktorka drugoplanowa" (za film "Jojo Rabbit"). Nominacje do Oscarów ogłoszone! "Boże Ciało" z szansą na statuetkę!Zobacz więcej Czy to oznacza, że jej szanse na wygraną wzrosły? Tylko teoretycznie. W historii zdarzyło się już bowiem tak, że aktor nominowany w dwóch kategoriach, ostatecznie wychodził z gali oscarowej bez żadnej statuetki. Były jednak również sytuacje, gdy jedna z dwóch kategorii okazała się szczęśliwa. Nikt nigdy nie zgarnął obu Oscarów. Po raz pierwszy w dwóch kategoriach w jednym roku nominowana była Fay Bainter. Było to w 1938 r., a aktorka zgarnęła wtedy Oscara za drugoplanową rolę w filmie "Jezebel - Dzieje grzesznicy". Kto jeszcze zyskał podwójną przychylność Akademii? Wszystkie takie przypadki znajdują się w naszej galerii!