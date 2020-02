Oscary 2020 - wyniki. Wiemy, kto dostał Oscary! Czy "Boże Ciało" zostało nagrodzone? [PEŁNA LISTA ZWYCIĘZCÓW]

Oscary 2020 - wyniki są już znane! W Hollywood rozdano Oscary po raz 92. Które filmy znalazły się na liście tegorocznych oscarowych laureatów? Czy "Boże Ciało" Jana Komasy odebrało statuetkę? Poznaj zwycięzców Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej!

Oscary 2020 rozdane!

Noc z 9 na 10 lutego 2020 roku (czasu polskiego) była niezwykła dla każdego, kto znalazł się na 92. ceremonia wręczenia Oscarów. W Dolby Theatre w Los Angeles jak zwykle o tej porze roku pojawiła się śmietanka Hollywood, a wśród największych gwiazd światowego kina obecna była polska delegacja - twórcy filmu "Boże Ciało" z Janem Komasą na czele. Po raz drugi z rzędu gala oscarowa nie miała prowadzącego.

W czasie gali na żywo zaśpiewała Idina Menzel, czyli Elza z oryginalnej wersji "Krainy lodu". Piosenkę "Into The Unknown" z "Krainy lodu 2" wykonała razem z 10 wokalistkami, użyczającymi głosu Elzie w innych krajach. Obecne były zatem "Elzy" m.in. z Danii, Japonii, Rosji, Hiszpanii, Tajlandii oraz Polski - Katarzyna Łaska. Na scenie pojawił się także Sir Elton John, który zaśpiewał "(I'm Gonna) Love Me Again" z filmu "Rocketman", Erivo, wykonujący "Stand Up" z "Harriet", Randy Newman z "I Can't Let You Throw Yourself Away" pochodzącej z animacji "Toy Story 4" oraz Diane Warren, wykonująca "I'm Standing With You" z filmu "Breakthrough".

Niestety, polskie "Boże Ciało" musiało uznać wyższość doskonałego południowokoreańskiego "Parasite", który został nie tylko najlepszym filmem międzynarodowym, ale też wygrał w głównej kategorii jako najlepszy film roku. Nagrody Akademii wręczali m.in. laureaci zeszłorocznych Oscarów w kategoriach aktorskich - Olivia Colman, Remi Malek, Regina King, Mahershala Ali, a także Gal Gadot, Timothee Chalamet, Zazie Beetz, Will Ferrell, Mindy Kaling, Julia Louis-Dreyfus, Salma Hayek, Rebel Wilson, Brie Larson, Spike Lee, Ray Romano, Utkarsh Ambudkar i Mark Ruffalo. Kto otrzymał Oscary 2020? Oto pełna lista zwycięzców!

Oscary 2020 - wyniki:

NAJLEPSZY FILM:

"Parasite"

NAJLEPSZY FILM NIEANGLOJĘZYCZNY/MIĘDZYNARODOWY

"Parasite"

NAJLEPSZY REŻYSER:

Bong Joon-ho, "Parasite"

NAJLEPSZY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY:

"The Neighbors' Window"

NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA:

Renée Zellweger, "Judy"

NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY:

Joaquin Phoenix, "Joker"

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA:

Laura Dern, "Historia małżeńska"

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY:

Brad Pitt, "Pewnego razu... w Hollywood"

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY:

"Toy Story 4"

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY:

"Hair Love"

NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY:

"American Factory"

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY:

"Learning to Skateboard in the Warzone"

NAJLEPSZA MUZYKA:

"Joker"

NAJLEPSZA PIOSENKA:

Elton John i Bernie Taupin, "(I’m Gonna) Love Me Again" z "Rocketman"

NAJLEPSZE KOSTIUMY:

"Małe kobietki"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY:

"Parasite"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY:

"Jojo Rabbit"

NAJLEPSZY MONTAŻ:

"Le Mans '66"

NAJLEPSZY MONTAŻ DŹWIĘKU:

"Le Mans ’66"

NAJLEPSZY DŹWIĘK:

"1917"

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA:

"Pewnego razu... w Hollywood"

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE:

"1917"

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA:

"Gorący temat"

NAJLEPSZE ZDJĘCIA:

"1917"