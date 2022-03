Ceremonia rozdania Oscarów 2022 za nami i gala z pewnością przejdzie do historii jako ta, na której rozegrał się jeden z największych skandali oscarowych ostatnich lat. Nikt nie spodziewał się, że na scenie dojdzie do rękoczynów!

Oscary 2022. Will Smith uderzył na scenie Chrisa Rocka! Poszło o żonę słynnego aktora! Jada Pinkett Smith ofiarą żartu

To miał być spokojny wieczór. Artyści mieli zostać nagrodzeni za swoje filmy, a następnie krytycy filmowi skomentowaliby wybory Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. I nagrody zostały przyznane, ale teraz mówi się wyłącznie o jednym; o Willu Smithie, który na scenie uderzył Chrisa Rocka! Wygląda na to, że nie to nie było wyreżyserowane wydarzenie!

Już nie raz podczas Oscarów na scenie padały mocne słowa i nieprzyzwoite żarty. Często ofiary tych żartów obrażały się, ale jeszcze nie zdarzyło się, że na scenie i przed kamerami doszło do rękoczynów. Aż do teraz. Wszystko za sprawą żartu Chrisa Rocka, który postanowił obśmiać ogoloną głowę Jady Pinkett Smith, żony Willa Smitha. Początkowo słynny aktor sam się śmiał, jednak gdy zobaczył minę swojej żony, to nie było mu do śmiechu. Warto tutaj zaznaczyć, iż Jada Pinkett Smith od lat zmaga się z łysieniem plackowatym.

Gdy Will Smith zobaczył reakcję swojej żony, postanowił wkroczyć na oscarową scenę i natychmiastowo spoliczkował Chrisa Rocka, wulgarnie dodając, aby nie mówił o jego żonie. Wszyscy byli zadziwieni reakcją aktora i zaczęły pojawiać się głosy, że mamy do czynienia z ustawką. Czy rzeczywiście tak było? Policja nie zamierza podejmować żadnych działań wobec Willa Smitha, chyba, że sam Chris Rock zgłosi pobicie.

Podczas tej samej gali Will Smith odebrał Oscara za rolę w filmie "King Richard: Zwycięska rodzina". Podczas przemówienia przeprosił za swoje zachowanie, jednak nie przeprosił Chrisa Rocka.

Przypomnijmy, że Will Smith i Jada Pinkett Smith od kilku lat zmagają się również z małżeńskimi problemami. Chociaż uchodzili za małżeństwo idealne, w 2020 roku w swoim programie "Red Table Talk", w obecności swojego męża, Jada przyznała się do kilkuletniego romansu z młodszym piosenkarzem Augustem Alsina, którego poznała dzięki... swojemu synowi.

