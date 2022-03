Oscary 2022 za nami. Nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzmy Filmowej, uchodzące powszechnie za najważniejsze nagrody filmowe na świecie, zostały rozdane, jednak triumf filmu "CODA" niestety przyćmił incydent z udziałem Willa Smitha i Chrisa Rocka. Nie była to też gala szczęśliwa dla Polaków. Zobaczcie, kto zgarnął Oscary 2022.

Oscary 2022 WYNIKI. Apple TV+ pokonuje Netfliksa, czyli "CODA" zgarnia najważniejszego Oscara! Polacy bez statuetek

Oscary 2022 przeszły do historii. Gala, którą wspólnie prowadziły Amy Schumer, Wanda Sykes i Regina Hall, rozpoczęła się od stand-upu pań, w którym nie miały m.in. litości dla Złotych Globów. Następnie przyszedł czas na porcję seksistowskich żartów, w tym propozycję Reginy Hall, która chciała hollywoodzkim przystojniakom zrobić badanie na COVID-19 za pomocą... ust. Nie trudno się domyślić, że ten skecz był nawiązaniem do ruchu #metoo i pokazaniem, że takie "żarty" dawniej uchodziły mężczyznom na sucho.

Oscara 2022 w kategorii NAJLEPSZY FILM otrzymał obraz "CODA", który został wyprodukowany dla platformy Apple TV+. Po raz pierwszy w historii Oscarów główna statuetka powędrowała do filmu wyprodukowanego dla platformy streamingowej. Wielu widzów mogło spodziewać się, że to Netflix i jego "Psie pazury" spotka ten zaszczyt, ale finalnie "Psie pazury", mimo 12 nominacji, musiały zadowolić się jedynie jednym Oscarem, który otrzymała reżyserka filmu, Jane Campion.

Will Smith uderzył na scenie Chrisa Rocka! Poszło o żonę słynnego aktora! Zobacz więcej

Zdaniem wielu, Oscar dla filmu "CODA" to spore zaskoczenie, jednak można było spodziewać się tego, że to właśnie ta produkcja zostanie nagrodzona. Wszak wcześniej "CODA" otrzymała nagrodę Gildii Producentów, co często jest swoistą zapowiedzią Oscara. W tym przypadku się sprawdziło.

Nagrodę dla najlepszego aktora otrzymał Will Smith, za rolę w filmie "King Richard. Zwycięska rodzina". Jednak dzisiaj zamiast mówić o nagrodzie, mówi się o tym, jak Will Smith spoliczkował na scenie Chrisa Rocka za żart ze swojej żony. Więcej przeczytacie o tym tutaj. Za najlepszą aktorkę została uznana Jessica Chastain, za rolę w filmie "Oczy Tammy Faye".

Pojawiła się znikąd i wybuchł skandal. Związek Kasi i Piotra od początku wzbudzał kontrowersje. Co dziś u nich słychać?Zobacz więcej

Niestety, gala nie była szczęśliwa dla Polaków. Janusz Kamiński nie zdobył Oscara za zdjęcia do filmu "West Side Story". Wielkie nadzieje pokładaliśmy w krótkometrażowym filmie "Sukienka", jednak Tadeusz Łysiak nie zdobył nagrody. W tej kategorii zwyciężył film "The Long Goodbye".

OSCARY 2022 - WYNIKI

FILM

"CODA"

REŻYSERIA

Jane Campion - "Psie pazury"

AKTORKA

Jessica Chastain - "Oczy Tammy Faye"

AKTOR

Will Smith - "King Richard. Zwycięska rodzina"

AKTOR DRUGOPLANOWY

Troy Kotsur - "CODA"

AKTORKA DRUGOPLANOWA

Ariana DeBose - "West Side Story"

SCENARIUSZ ORYGINALNY

"Belfast"

SCENARIUSZ ADAPTOWANY

"CODA"

ANIMACJA

"Nasze magiczne Encanto"

FILM MIĘDZYNARODOWY

"Drive My Car"

DOKUMENT

"Summer of Soul"

ZDJĘCIA

"Diuna"

MUZYKA

"Diuna"

PIOSENKA

No Time To Die - "Nie czas umierać"

EFEKTY SPECJALNE

"Diuna"

CHARAKTERYZACJA

"Oczy Tammy Faye"

SCENOGRAFIA

"Diuna"

KOSTIUMY

"Cruella"

MONTAŻ

"Diuna"

DŹWIĘK

"Diuna"

FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

"The Long Goodbye"

KRÓTKOMETRAŻOWY DOKUMENT

"The Queen of Basketball"

KRÓTKOMETRAŻOWA ANIMACJA

"The Windshield Wiper"

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl