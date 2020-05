"Ostatni taniec". Dokument o Chicago Bulls i Michaelu Jordanie z rekordem oglądalności. "The Last Dance" nie ma sobie równych!

"Ostatni taniec" to serial dokumentalny opowiadający historię drużyny NBA Chicago Bulls w czasach, gdy jej gwiazdą był Michael Jordan. Pojawił się na kanałach ESPN i ESPN2 oraz na platformie Netflix. Okazuje się, że "The Last Dance" zanotował rekordy oglądalności.

"Ostatni taniec" hitem Netflixa i ESPN Jesienią 1997 r. Michael Jordan i Chicago Bulls stanęli do walki o szósty w ciągu minionych ośmiu lat tytuł mistrza NBA. Niezależnie od zupełnie wyjątkowych osiągnięć Jordana na przestrzeni 13 lat od jego sensacyjnego debiutu "ostatni taniec" — które to określenie spopularyzował trener Phil Jackson — odbywał się w cieniu napięć z kierownictwem klubu i przemożnego poczucia, że to naprawdę ostatnia okazja, aby zobaczyć w pełnej krasie największego koszykarza wszech czasów i jego niezwykłych kolegów z drużyny. Serial miał swoją premierę 19 kwietnia 2020 r. W sumie, na kanałach ESPN i ESPN2 oraz na Netfliksie, pokazanych zostało 10 odcinków. Po emisji ostatniego, stacja ESPN zaprezentowała statystyki oglądalności "The Last Dance". Okazuje się, że to najchętniej oglądana produkcja w historii stacji. Pierwszy odcinek oglądało ponad 6,3 mln widzów. Każdy kolejny gromadził przed ekranami ponad 5-milionową widownię. Netflix nie podaje szczegółów wyświetleń, jednak w dniach premier kolejnych epizodów, "Ostatni taniec" zawsze był na liście najchętniej oglądanych. W serialu, oprócz rozmów z największymi gwiazdami Chicago Bulls, takimi jak m.in. Michael Jordan, Phil Jackson, Dennis Rodman czy Scottie Pippen, widzimy nigdy wcześniej niepublikowane zakulisowe materiały filmowe. "Ostatni taniec" pokazuje szczegóły dojścia na szczyt jednego z najlepszych koszykarzy świata i jego drużyny, która podawana jest za przykład wzorowej współpracy członków zespołu w drodze do osiągnięcia zamierzonego celu.