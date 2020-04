"Ostatni taniec". Na Netflix pojawił się serial o Michaelu Jordanie i Chicago Bulls! Warto obejrzeć?

Michael Jordan - człowiek legenda. Kultowy sportowiec właśnie doczekał się serialu dokumentalnego o sobie i ostatnim mistrzowskim sezonie drużyny Chicago Bulls! Sprawdźcie szczegóły serialu "Ostatni taniec"!

"Ostatni taniec" to wspólna produkcja ESPN Films i Netflix. Produkcja składa się z 10 odcinków i opowiada o jednym z najbardziej legendarnych sportowców i jego wybitnej drużynie — o Michaelu Jordanie i Chicago Bulls lat 90. Serial przyjmie formę antologii pokazującej dynamiczny rozwój Jordana i NBA w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku. Reżyserią zajęli się Jason Hehir („The Fab Five”, „The ’85 Bears”, „Andre the Giant”), a produkcją — Mike Tollin.

Jesienią 1997 r. Michael Jordan i Chicago Bulls stanęli do walki o szósty w ciągu minionych ośmiu lat tytuł mistrza NBA. Niezależnie od zupełnie wyjątkowych osiągnięć Jordana na przestrzeni 13 lat od jego sensacyjnego debiutu „ostatni taniec” — które to określenie spopularyzował trener Phil Jackson — będzie się odbywał w cieniu napięć z kierownictwem klubu i przemożnego poczucia, że to naprawdę ostatnia okazja, aby zobaczyć w pełnej krasie największego koszykarza wszech czasów i jego niezwykłych kolegów z drużyny.

Pierwsze dwa odcinki "Ostatniego tańca" właśnie trafiły na Netflix. Kolejne będą publikowane w poniedziałki.