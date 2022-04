"Ostry dyżur". Kultowy serial medyczny powraca! To on przetarł szlaki "Chirurgom" i "Szpitalowi New Amsterdam"!

"Ostry dyżur" to jeden z najbardziej kultowych seriali w historii telewizji. Medyczna opowieść, która przetarła szlaki późniejszym "Chirurgom" czy "Szpitalowi New Amsterdam", była prawdziwym hitem. Widzowie po prostu kochali ten serial! Polacy teraz mogą przypomnieć sobie, jak ta historia się zaczęła! Dzięki temu serialowi gwiazdą stał się George Clooney!

"Ostry dyżur" odcinek 1 - w poniedziałek, 18 kwietnia, o godzinie 17:10 na antenie Warner TV

W produkcję serialu „Ostry dyżur” zaangażowany był m.in. Steven Spielberg. Twórcy oczekiwali sukcesu, ale mało kto spodziewał się, że tytuł stanie się międzynarodowym fenomenem i podbije serca widzów pod każdą szerokością geograficzną. Teraz kultowa produkcja o losach lekarzy z Chicago powraca w Warner TV.

Pukanie do drzwi wybudza ze snu lekarza, który skrył się w pustej sali operacyjnej na długo wyczekiwaną drzemkę. Szpitalne tempo życia nie pozwoliło mu na odpoczynek, a pielęgniarka wyciąga niepocieszonego medyka do jego przyjaciela pediatry, który domaga się kroplówki po odwodnieniu… na kacu. Lekarz to doktor Mark Greene – specjalista medycyny ratunkowej i główny bohater serialu. Tą przewrotną sceną rozpoczyna się kultowa medyczna produkcja „Ostry dyżur”, gdzie sarkastyczny humor miesza się ze wzruszeniami i emocjami, które wywołuje śledzenie losów pacjentów.

W Marka Greene’a wcielił się Anthony Edwards. Ta postać była autorytetem dla innych medyków serialowego szpitala County General w Chicago, a rolę przyjaciela pediatry odgrywał George Clooney. Charakterne postaci „Ostrego dyżuru” mają kolorowe życie prywatne, pełne wzlotów i upadków, ale z równą pasją angażują się w sprawy pacjentów i walczą o ich zdrowie.

Połączenie motywów i wątków, które zagwarantowało międzynarodowy sukces produkcji, to efekt pomysłów Michaela Crichtona. Scenariusz pilotażowego odcinka wysyłał do studiów filmowych już w 1974 roku. Dzięki determinacji niezbędnej do zrealizowania medycznej produkcji, 20 lat później widzowie otrzymali pierwszy sezon, który podbił serca publiczności na całym świecie. Przed realizacją zdjęć do opowieści o lekarzach z Chicago Crichton współpracował ze Stevenem Spielbergiem.

W ramach flagowej „rozrywki bez końca” Warner TV zaprasza na seans kultowego medycznego serialu. Start emisji już w poniedziałek 18 kwietnia. Codziennie odbędzie się emisja dwóch nowych odcinków.

