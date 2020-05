"Outer Banks". Madelyn Cline, czyli piękna Sarah Cameron z hitu Netflix! Gdzie jeszcze grała?

"Outer Banks" to jeden z popularniejszych seriali platformy Netflix. Historia nastolatków wciągnęła widzów, którzy dodatkowo pokochali obsadę produkcji. Sprawdźcie, kim jest Madelyn Cline, czyli piękna Sarah Cameron z hitu Netflix! Gdzie jeszcze grała?

MADELYN CLINE - KIM JEST?

Madelyn Cline urodziła się 21 grudnia 1997 roku w Charleston w Karolinie Południowej. Aktorką chciała zostać od najmłodszych lat, więc już jako dziecko zaczęła brać udział w różnych kampaniach reklamowych oraz castingach.

Cline po raz pierwszy przed kamerą pojawiła się w 2009 roku, gdy zagrała w krótkometrażowym filmie "Milites Christi". Dwa lata później zagrała w filmie "23rd Psalm: Redemption". Pierwsza poważna produkcja przyszła jednak dopiero w 2016 roku, gdy zagrała w filmie "Savannah Sunrise" oraz serialu "The Jury". W międzyczasie znalazła się gościnnie w obsadzie serialu "Wicedyrektorzy" oraz "The Originals".

Młoda aktorka w 2017 roku zagrała w serialu "Stranger Things" i ma nadzieję, że jej bohaterka powróci w kolejnym sezonie. Ponadto w 2018 roku znalazła się w obsadzie filmu "Wymazać siebie", a obecnie jest gwiazdą serialu "Outer Banks".

Myślicie, że zrobi karierę? Ma potencjał?

"Outer Banks" - o czym jest serial?

"Outer Banks" to opowieść o dojrzewaniu grupy bliskich przyjaciół („Pogues”) z malowniczych wysp Outer Banks w Karolinie Północnej. Po huraganie wyspy zostają pozbawione prądu na cały sezon wakacyjny. Uruchamia to łańcuch zdarzeń, który zmusza grupę nastolatków do podjęcia ważnych życiowych decyzji. Poszukiwania zaginionego ojca lidera grupy, zakazane romanse, gra o wysoką stawkę i narastający konflikt między Pogues i jej rywalami — to będzie niezapomniane lato.