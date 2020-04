"Outer Banks". Widzowie zachwyceni nowym serialem Netflixa! To nie jest typowa teen drama

"Outer Banks" pojawiło się na Netflix w kwietniu 2020 roku i z miejsca zachwyciło widzów! Internauci nie szczędzą młodzieżowej produkcji pochwał. Oto niektóre z komentarzy, jakie pojawiły sie na forach internetowych po premierze "Outer Banks".

"Outer Banks" - o czym jest nowy serial Netflixa?

"Outer Banks" to opowieść o dojrzewaniu grupy bliskich przyjaciół („Pogues”) z malowniczych wysp Outer Banks w Karolinie Północnej. Po huraganie wyspy zostają pozbawione prądu na cały sezon wakacyjny.

Uruchamia to łańcuch zdarzeń, który zmusza grupę nastolatków do podjęcia ważnych życiowych decyzji. Poszukiwania zaginionego ojca lidera grupy, zakazane romanse, gra o wysoką stawkę i narastający konflikt między Pogues i jej rywalami — to będzie niezapomniane lato.

W rolach głównych w nowym serialu Netflixa wystąpili: Chase Stokes, Madison Bailey, Jonathan Daviss i Rudy Pankow. Premiera "Outer Banks" odbyła się 15 kwietnia br. Młodzieżowa produkcja szybko zdobyła rzeszę fanów. Pozytywnych komentarzy na temat serialu w sieci nie brakuje. Oto niektóre z nich:

Klimat serialu świetny, wciąga i co najważniejsze to nie jest typowy serial dla nastolatków widać tutaj pewną inność nie jest przesłodzony. Piękna sceneria gorącej wyspy na Karolinie Północnej.

Wciągający serial. Dobrze się ogląda.

Zaskakująco bardzo dobry, na szczęście nie ma w nim za dużo "teen dramy"

Miałam ubaw przy oglądaniu, liczę na drugi sezon

