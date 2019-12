"Outsider". Nowy serial HBO na podstawie powieści Stephena Kinga. Kiedy premiera w HBO i HBO GO?

Nowy serial HBO "Outsider" jest ekranizacją bestsellerowej powieści Stephena Kinga. Jego akcja obraca się wokół śledztwa w sprawie makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy. Premiera serialu odbędzie się w HBO i HBO GO już na początku 2020 roku. Sprawdź szczegóły w tekście poniżej!

"Outsider" - premiera w HBO i HBO GO już 13 stycznia!

Sprawę prowadzi detektyw Ralph Anderson (Ben Mendelsohn), który dokonuje oględzin zmasakrowanego ciała 11-letniego Frankiego Petersona odnalezionego w lasach stanu Georgia. Tajemnicze okoliczności przerażającej zbrodni sprawiają, że Ralph, który jest nadal pogrążony w żałobie po śmierci swojego syna, postanawia włączyć do sprawy znaną z nietypowych metod pracy prywatną detektywkę Holly Gibney (Cynthia Erivo), bo ma nadzieję, że dzięki jej zdolnościom uda im się wytłumaczyć to, co wydaje się być niewytłumaczalne.

W rolach głównych występują nominowany do Emmy i Złotego Globu Ben Mendelsohn (Bloodline, Player One) jako Ralph Anderson, laureatka nagrody Tony Award i nominowana do Złotego Globu Cynthia Erivo (Kolor purpury, Harriet) jako Holly Gibney, Bill Camp (nominowany do nagrody Emmy za miniserial Długa Noc) jako Howie Salomon, Mare Winningham (nominowana do Oscara za film Georgia) jako żona Ralpha Jeannie Anderson, Paddy Considine (nowy, powstający serial HBO The Third Day) jako Claude Bolton, manager lokalnego klubu ze striptizem, Julianne Nicholson (Sierpień w hrabstwie Osage) jako Glory Maitland, Yul Vázquez (serial HBO Rozwód) jako Yunis Sablo, detektyw z Biura Śledczego stanu Georgia, Jeremy Bobb (serial stacji CINEMAX The Knick) jako Alec Pelley, wynajęty przez Howiego prywatny detektyw, Marc Menchaca (Grzesznica) jako detektyw Jack Hoskins oraz nominowany do nagrody Emmy i Złotego Globu Jason Bateman (Ozark, Bogaci bankruci) jako Terry Maitland.

"Outsider" - zwiastun serialu HBO na podstawie powieści Stephena Kinga

Producentem serialu HBO Outsider jest Ben Mendelsohn. Obowiązki producenta wykonawczego pełni Jason Bateman, który wyreżyserował dwa pierwsze odcinki. Autorem scenariusza opartego na bestsellerowej powieści Stephena Kinga jest Richard Price (Prawo ulicy, Długa Noc), który jest także producentem wykonawczym serialu. Obowiązki producentów wykonawczych pełnią również Andrew Bernstein, Marty Bowen w imieniu spółki Temple Hill Entertainment, Jack Bender, Michael Costigan z Aggregate Films i Dennis Lehane. Serial został wyprodukowany przez prowadzoną przez Jasona Batemana spółkę Aggregrate Films, Temple Hill Entertainment i Civic Center Media we współpracy z MRC Television.

"Outsider" - szczegóły premiera w HBO i HBO GO

Premiera dwóch pierwszych odcinków serialu HBO Outsider (The Outsider) odbędzie się 13 stycznia w HBO i HBO GO. Na antenie HBO odcinki wyemitowane zostaną równolegle z amerykańską premierą, czyli odcinek pierwszy o godz. 3.00 nad ranem, a odcinek drugi o godz. 4.00 nad ranem. Powtórka zaplanowana została w HBO tego samego dnia od godz. 20.10. Oba odcinki odstępne będą od rana w HBO GO. Premiery kolejnych odcinków będą odbywały się co poniedziałek w HBO i HBO GO.