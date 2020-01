"Ozark" sezon 3. Nowe odcinki już na wiosnę! Co czeka Marty'ego Byrde'a? [DATA PREMIERY]

Netflix ogłosił datę premiery 3. sezonu serialu "Ozark". Kto dołączy do obsady? Co wydarzy się w nowych odcinkach? Sprawdź, co już wiemy!

"Ozark" z Jasonem Batemanem w roli głównej to jeden z większych hitów platformy Netflix! Dwa pierwsze sezony zostały przyjęte bardzo ciepło, więc nic dziwnego, że już wkrótce produkcja powróci z nowymi odcinkami! Jedną z kluczowych postaci w trzecim sezonie serialu "Ozark" będzie Ruth Langmore, która dojrzeje i nabierze pewności siebie. Dziewczyna będzie chciała jeszcze bardziej zbliżyć się do rodziny Byrde'ów. Marty natomiast w dalszym ciągu będzie ślizgał się po równi pochyłej, przez co odsłoni jeszcze mroczniejsze zakamarki swojej osobowości. Obsada serialu zostania poszerzona o kilka nowych nazwisk. Na ekranie zobaczymy m.in. Madison Thompson, która wcieli się w Erin, nastoletnią córkę Helen (Janet McTeer), a także Joseph Sikora ("Power"), Felix Solis ("Tallulah"), Tom Pelphrey ("Iron Fist") i Jessica Frances Dukes ("Jessica Jones"). Producenci serialu oficjalnie potwierdzili, że nowe odcinki trafią na Netfliksa już 27 marca. Trzeci sezon, podobnie jak dwa poprzednie, będzie składał się z 10 odcinków.