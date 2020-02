"Painkiller". Twórca "Narcos: Meksyk" szykuje nowy serial dla Netflixa. O czym będzie?

Netflix ogłosił produkcję nowego serialu, za który odpowiedzialny będzie twórca "Narcos: Meksyk". "Painkiller" przedstawi genezę kryzysu opioidowego.

"Painkiller" - nowy serial Netfliksa o kryzysie opioidowym

Netflix zapowiedział produkcję nowego miniserialu dramatycznego pt. „Painkiller”, który opowiadać będzie o genezie kryzysu opioidowego.

Eric Newman („Ludzkie dzieci”) będzie producentem wykonawczym serialu w ramach umowy ramowej z firmą Netflix, na mocy której pracuje jako showrunner seriali „Narcos” i „Narcos: Meksyk”. Scenariusz stworzy wyróżniony nagrodą Emmy duet scenopisarzy, Micah Fitzerman-Blue i Noah Harpster („Cóż za piękny dzień”, „Transparent”), którzy będą również pełnić role showrunnerów i producentów wykonawczych.

„Painkiller” zostanie stworzony w konsultacji z Patrickiem Raddenem Keefem („Dirty Money”) autorem artykułu „The Family That Built An Empire of Pain” opublikowanego w New Yorker, oraz Barrym Meierem, nagrodzonym Pulitzerem dziennikarzem i autorem głośnej książki „Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America’s Opioid Epidemic”. Ich prace będą materiałem bazowym dla serialu.

Wszystkie osiem odcinków miniserialu wyreżyseruje laureat sportowej nagrody Emmy Peter Berg („Pozostawieni”, „Friday Night Lights”).

Eric Newman wyznał: „Kreowany przez dziesięciolecia kryzys opioidowy stał się najgroźniejszym kryzysem zdrowia publicznego naszych czasów. W przeciwieństwie do innych epidemii narkotykowych, zrodzonych z przemytu i nielegalnej produkcji, ta epidemia została przepisana przez lekarzy, zatwierdzona przez rząd i wypromowana przez farmaceutycznego giganta w rękach jednej rodziny, która zarobiła biliony dolarów, nadużywając zaufania pacjentów i społeczeństwa. Jestem wdzięczny Micahowi i Noahowi oraz Alexowi za przedstawienie mi tej historii. Opowieść Noaha i Micaha o tym, jak doszło do tego kryzysu, oparta na świetnym dziennikarstwie Patricka Raddena Keefe’a i Barry’ego Meiera, jest szokująca i przerażająca. Czuję się zaszczycony, mogąc pracować z Alexem Gibneyem, i cieszę się ogromnie, że Peter Berg dołączy do naszego zespołu jako reżyser”.

Peter Berg dodał natomiast: „Jestem naprawdę podekscytowany, że będę mógł dogłębnie zbadać genezę tej opioidowej farsy. Według mnie firmy zarabiające na śmierci i nałogu zasługują na to, by ujawnić, w jaki sposób prowadzą swoją działalność”.