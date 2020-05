"Pamiętniki wampirów" powrócą? Fani mają nadzieję na 9. sezon "The Vampire Diaries". Jakie są na to szanse?

"Pamiętniki wampirów" zniknęły jakiś czas temu z Netflixa w Polsce, ale kultowa produkcja nadal jest dostępna w bibliotece serwisu dla widzów w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. "The Vampire Diaries" cieszą się tam rosnącą popularnością. To sprawiło, że wielu fanów liczy na kontynuację binge'owanej produkcji!

"Pamiętniki wampirów" - będzie 9. sezon?

Widzowie w Stanach Zjednoczonych coraz chętniej wracają do binge'owania "Pamiętniki wampirów". Kultowa produkcja dla młodzieży, która została zakończona w 2017 roku, przeżywa drugą młodość.

To sprawiło, że wielu fanów liczy na to, że Netflix i stacja CW zdecydują się kontynuować "The Vampire Diaries". Czy 9. sezon "Pamiętników wampirów" powstanie, a widzowie będą mogli śledzić dalsze losy Eleny (Nina Dobrev), Stefana (Paul Wesley) i jego brata Damona (Ian Somerhalder)?

Netflix usuwa serial ze swojej oferty! Dlaczego? [GALERIA]Zobacz więcej

W sprawie kontynuacji "Pamiętników wampirów" na razie nic nie wiadomo. W zagranicznych mediach pojawia się jednak coraz więcej spekulacji, a na forach internetowych trwa żywa dyskusja o szansach na powstanie nowych odcinków "Pamiętników wampirów". Mimo satysfakcjonującego finału i dwóch spin-offów "The Vampire Diaries", powrót do Mystic Falls byłby dla wielu widzów nie lada gratką.

Spragnieni kontynuacji "Pamiętników wampirów" widzowie muszą na razie zadowolić się serialem "Wampiry: Dziedzictwo", czyli kontynuacją hitowych "Pamiętników wampirów" i "The Originals".

Czy Wy również chcielibyście zobaczyć powrót "Pamiętników wampirów"? A może 9. sezon "The Vampire Diaries" nie jest dobrym pomysłem? Czekamy na Wasz głos w komentarzach!

Źródło: Cover Video/x-news

"Pamiętniki wampirów" - o serialu

Serial jest ekranizacją powieści autorstwa amerykańskiej pisarki L.J. Smith i opowiada o młodej dziewczynie Elenie Gilbert (Nina Dobrev), która niedawno straciła rodziców. Wraz z nowym rokiem szkolnym w jej liceum pojawia się tajemniczy Stefan (Paul Wesley), któremu od razu wpadła w oko. Ona jednak okazuje się odporna na jego urok osobisty. Zaintrygowany jej osobą, zaczyna walczyć o jej względy. Wkrótce będzie musiał chronić ją przed niebezpiecznym i żądnym zemsty Damonem (Ian Somerhalder) - jego bratem - który przypomina Stefanowi o swoim istnieniu. Jeden jest dobry, drugi zły. Bracia walczą o duszę Eleny i o dusze jej przyjaciół, rodziny oraz mieszkańców jej rodzinnego miasteczka.