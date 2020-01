"Pan T.". Paweł Wilczak: Ten film opowiada o walce o wolność

Do kin trafił już film "Pan T.", który przez wielu krytyków uważany jest za jedną z najciekawszych polskich produkcji filmowych 2019 roku. Mieliśmy okazję być na planie filmu "Pan T.", gdzie porozmawialiśmy z reżyserem Marcinem Krzyształowiczem oraz aktorem Pawłem Wilczakiem i aktorką Anną Ilczuk.

"Pan T." to bez wątpienia jeden z najciekawszych polskich filmów 2019 roku. Czarno-biała produkcja to gorzkie spojrzenie na żywot artysty i inteligenta w czasach Polski Ludowej, ale też doskonała czarna komedia na temat rzeczywistości PRLu.

Gwiazdą filmu jest Paweł Wilczak, który tak opowiada o "Panu T.":

Bardzo wierzę, że uda nam się taką wartość i taką wiadomość przełożyć na film - że jest to walka o swoją niezależność, swoją niepodległość. W czasie tych mrocznych lat ludzie oddawali życie nie tylko za idee, ale też za swoje wybory. - powiedział nam aktor.

"Pan T.". Wielki powrót Pawła Wilczaka do kina w jednym z najlepszych polskich filmów ostatnich lat!Zobacz więcej

Reżyser Marcin Krzyształowicz dodaje:

Walka o niezależność twórczą jest czymś, co jest ważne dla nas, ale dla Kolumbijczyków również. Dlatego ta opowieść będzie czytelna pod każdą szerokością geograficzną.

"PAN T." - O CZYM JEST FILM?

Powstająca z powojennych ruin Warszawa roku 1953 to miejsce, w którym wszystko jest możliwe. Wszechobecna niepewność, donosy i kontrola oswajane są wódką i dobrym towarzystwem, w podziemiach kościoła daje się słyszeć jazz, a przypadkowe spotkanie w toalecie z I sekretarzem Bolesławem Bierutem może zakończyć się niespodziewaną nietrzeźwością. To wszystko zna z własnego doświadczenia niejaki Pan T. – uznany pisarz, który mieszka w hotelu dla literatów.

Mężczyzna utrzymuje się z korepetycji dawanych pięknej maturzystce, z którą łączy go płomienny romans. Pewnego dnia do sąsiedniego mieszkania wprowadza się chłopak z prowincji, który marzy o karierze dziennikarza. Pan T. staje się dla niego mistrzem i nauczycielem. Życie głównego bohatera nabierze tempa, gdy władze zaczną podejrzewać go o niecne zamiary wysadzenia Pałacu Kultury i Nauki, ponętna uczennica zaszokuje go niespodziewanym wyznaniem, a Urząd Bezpieczeństwa zacznie śledzić każdy jego ruch. W tej rzeczywistości pełnej absurdów trudno będzie zachować powagę.