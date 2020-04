"Panny młode ponad miarę". Izabela Janachowska zaprojektowała maseczki ślubne. Opinie fanek są podzielone

Po zakończeniu kariery tanecznej Izabela Janachowska postawiła na biznes ślubny. Była tancerka prowadzi firmę, która pomaga zorganizować ślub marzeń, a także prowadzi niezliczoną ilość programów o tematyce ślubnej.

Panująca na świecie epidemia koronawirusa wymusiła na wielu narzeczonych zmianę ślubnych planów - przełożenie ich na inny termin lub okrojenie uroczystości do dosłownie kilku osób.

Izabela Janachowska przychodzi z pomocą dla wszystkich panien młodych, które planują ślub w tym roku. Celebrytka zaprojektowała ślubne maseczki ochronne z koronki, które dołącza do każdej zakupionej u niej sukni ślubnej.

Kochani pomyślałam o Pannach Młodych, które mają ślub w tym roku i jeśli nic się nie zmieni będą musiały w tym wyjątkowym dniu nosić maseczkę...specjalnie stworzyłam takie, które pasują do sukien ślubnych z mojej kolekcji i do każdej zamówionej u mnie w showroomie sukni dołączona będzie piękna maseczka 🌟😷👰🏼 Są koronkowe, błyszczące, delikatnie zdobione, białe, bezowe... idealne!!!

Pomysł Izabeli Janachowskiej spotkał się jednak ze skrajnymi opiniami jej fanek. Jedne doceniają jej pomysłowość i estetykę.

Inne zaś krytykują ten pomysł twierdząc, że koronka wcale nie uchroni przed wirusem. Internautki dodają także, że para młoda wcale nie musi mieć maseczek.

Maseczki śliczne. Ale mam małe zastrzeżenie co do 1 i 2. One są prawie całe z koronki czy mi się wydaje? Jeśli są to to nie jest maseczka tylko biżuteria. Maseczka nie może mieć....dziur. Ale sam pomysł śliczny