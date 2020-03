"Panny młode ponad miarę" odcinek 3. Metamorfoza Magdy i Grzegorza. Jaką suknię ślubną dla Magdy wybrała Izabela Janachowska?

W trzecim odcinku programu "Pary młode ponad miarę" poznaliśmy historię Magdy i Grzegorza. Magda jest jeszcze studentką, podobnie jak jej narzeczony. Grzesiek dodatkowo pracuje jako listonosz.

"Panny młode ponad miarę" w niedziele o godz. 13:30 w TVN Style! - sprawdź program tv

Magda i Grzegorz poznali się na portalu randkowym. Oboje podkreślają, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. Taka, jaką ogląda się na szklanym ekranie. Kiedy zaczęli planować ślub, od razu wiedzieli, że dobór odpowiedniej stylizacji będzie dla nich nie lada problemem. Czy udał się go rozwiązać ekipie programu TVN Style?

Nowe programy Izabeli Janachowskiej i Magdy Mołek wiosną w TVN Style! Co jeszcze?Zobacz więcej

Magda jest piękną kobietą o kształtnej, proporcjonalnej sylwetce. Do tej pory była w jednym salonie sukni ślubnych, ale nie dane jej było przymierzyć żadnej kreacji. Po wymownych spojrzeniach i niewybrednych komentarzach z ust sprzedawczyń, zrobiło jej się do tego stopnia przykro, że obiecała sobie, że do żadnego salonu więcej nie pójdzie. Dlatego trafiła do Izabeli Janachowskiej. A razem z nią Grzegorz, któremu wybór eleganckiego garnituru utrudnia nieco większy brzuszek.

Magda chciała mieć suknię z rękawkiem i bogatymi zdobieniami, a Grzegorz klasyczny, gładki granatowy garnitur z muchą. Czy Izabela zgodziła się z Magdą, że rękaw w jej przypadku to dobry pomysł? Jak Magda poczuła się w kroju sukni, który nigdy nie przyszedłby jej na myśl? Czy przyszła panna młoda pozostała przy pomyśle olśnienia wszystkich gości błyskiem bogatych zdobień na kreacji godnej królowej, czy też postawiła na coś skromniejszego? A może jednak Grzegorz zdecydował się na mniej klasyczny, grzeczny look? Zobacz zdjęcia z odcinka!

Jak wygląda walka o piękną figurę i powrót do zdrowia? Zobacz zwiastun nowego programu TVN Style!Zobacz więcej

Źródło: x-news