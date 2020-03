Paramount Channel HD obchodzi jubileusz! "Zjawa", "Pulp Fiction" i inne hity oraz wyjątkowy konkurs dla widzów!

Już 19. marca kanał filmowy Paramount Channel HD obchodzić będzie swój jubileusz. Z tej okazji, na widzów czekają wyjątkowe niespodzianki oraz szereg atrakcji.

Urodziny Paramount Channel HD

Marzec należeć będzie do jednego z najlepszych kanałów filmowych w Polsce. Z okazji 5-lecia, stacja przygotowała szereg niespodzianek i atrakcji dla wszystkich koneserów dobrego kina. Z dniem 9 marca wystartował konkurs, w którym do wygrania są wyjątkowe nagrody, m.in. bluzy, walizki, aparaty Instax oraz stylowe butelki na wodę sygnowane logo Paramount Channel HD. Na tym jednak nie koniec! Dla wszystkich, którzy marzą o doświadczeniu amerykańskiego snu i świata filmu, Paramount Channel HD przygotował nagrodę specjalną - trzydniowy wyjazd do Los Angeles z ekskluzywnym zwiedzaniem wytwórni Paramount Studios. Zasady konkursu są bardzo proste: wystarczy wejść na stronę Paramount Channel, wybrać jeden z pięciu urodzinowych filmów i podsumować go w jednym zdaniu. Najbardziej kreatywne i zabawne propozycje zdobędą nagrody. Konkurs potrwa do 22 marca. Więcej szczegółów na stronie www.konkurs.paramountchannel.pl.

Podczas urodzinowych obchodów na antenie stacji nie zabraknie wyjątkowych propozycji filmowych dla całej rodziny. W specjalnej ramówce Paramount Channel HD, widzowie będą mieli okazję obejrzeć swoich ulubionych bohaterów w hitowych produkcjach, takich jak: "Pulp Fiction", "Zjawa", "Szeregowiec Ryan", "Indiana Jones" oraz "Shrek Forever". Filmowy maraton z hitami zaczyna się 16 marca i trwać będzie przez cały tydzień.

Urodzinowa kampania promocyjna ruszyła 2 marca i jest emitowana na antenie Paramount Channel HD oraz na pozostałych kanałach z portfolio ViacomCBS - MTV Polska, Comedy Central, Comedy Central Family, Nick Jr, jak również na antenie TVN, kanałach tematycznych Polsatu oraz w prasie i Internecie.

Paramount Channel HD - o kanale

Paramount Channel HD gwarantuje widzom czystą rozrywkę w amerykańskim stylu. To jedyny kanał filmowy w Polsce grający wyłącznie światowe hity filmowe. Wśród nich są zarówno kultowe megaprodukcje tworzące blisko stuletnią historię kina amerykańskiego, jak i najświeższe filmy Hollywood. W ramówce Paramount Channel HD sympatycy dobrego kina zawsze znajdą coś dla siebie. Oferta programowa kanału obejmuje szerokie spektrum gatunków filmowych - od horroru, przez dramat, kino akcji, aż po kino familijne. Kanał Paramount Channel HD oferuje widzom filmy wyłącznie w jakości high-definition. Ponadto, poszerzeniem kanału jest platforma Paramount Play, dzięki której widzowie mają dostęp nie tylko do Paramount Channel HD, ale również Comedy Central, MTV, Nickelodeon i Nick JR. z portfolio ViacomCBS.