"Parasite". HBO stworzy serial na podstawie koreańskiego hitu! Będzie równie dobry?

Laureat Złotej Palmy i Złotego Globu doczeka się swojej amerykańskiej wersji! Co już wiemy o "Parasite" w wydaniu amerykańskiego HBO? Sprawdź koniecznie!

Koreański film "Parasite" to jeden z największych hitów 2019 roku! Dzieło Joon-ho Bonga zostało nagrodzone Złotym Globem i Złotą Palmą na festiwalu w Cannes. Jest także murowanym kandydatem do Oscara.

Joon-ho Bong stara się wykorzystać swój sukces do promocji koreańskiego kina na całym świecie. - Kiedy już przezwyciężycie barierę napisów, czeka na was świat pełen wspaniałych filmów - mówił po odebraniu Złotego Globu. Amerykanie mają jednak inne plany i postanowi kupić prawa do historii opowiedzianej przez Koreańczyka.

Jak donosi serwis "The Hollywood Reporter" HBO wygrało rywalizację w Netfliksem i już wkrótce rozpocznie prace nad amerykańską wersją produkcji. Tym razem nie będzie to jednak film, lecz serial. Obok reżysera oryginału, w prace nad nim zaangażowany będzie także Adam McKay ("Big Short", "Vice").

Póki co nie wiadomo jeszcze, czy nowy serial będzie klasycznym remake'em, czy też może kontynuacją wydarzeń z film "Parasite".

