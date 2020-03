Paweł Królikowski miał wielkie marzenie. Niestety śmierć pokrzyżowała mu plany

Znany i ceniony aktor Paweł Królikowski zmarł w czwartek, 27 lutego w szpitalu w Warszawie, w którym przebywał od świąt Bożego Narodzenia. Aktor od kliku lat zmagał się z chorobą neurologiczną. W 2015 roku przeszedł operację usunięcia tętniaka mózgu.

Jako prezes Związku Artystów Scen Polskich Królikowski miał wielkie marzenie. Niestety śmierć nie pozwoliła mu go zrealizować.

Moim celem i zadaniem jest to, by ZASP stał się też współorganizatorem produkcji medialnych w Polsce. To jest moje marzenie. Aby aktorzy kojarzyli ZASP z miejscem, w którym interesujemy się naszym zawodem medialnym z punktu widzenia jakości pracy i finansów. Tak, by wysyłać czytelny sygnał, że jak coś będzie kojarzone z marką ZASP – to wiadomo, iż jest prestiżowe dla uczestników, ma wysoką, jakość, no i jest dobrze płatne - mówił Paweł Królikowski w wywiadzie dla PAP.