"Peaky Blinders". Jason Statham miał zagrać Tommy'ego! Dlaczego ostatecznie wybór padł na Cilliana Murphy'ego?

"Peaky Blinders" to jeden z najbardziej popularnych brytyjskich seriali ostatnich lat. Główną rolę gra w nim Cillian Murphy, który wciela się charyzmatycznego Thomasa Shelby'ego, przywódcę cygańskiego gangu z Birmingham.

Twórca serialu żałuje, że uśmiercił jedną z postaci. Historia mogła potoczyć się inaczej?Zobacz więcej

Okazuje się jednak, że w tę rolę mógł wcielić się zupełnie inny aktor! Steven Knight, twórca i scenarzysta Peaky Blinders, zdradził w jednym z wywiadów, że największe szanse na główną rolę mieli Cillian Murphy oraz Jason Statham, a gwiazdor "Transportera" i "Szybkich i wściekłych" był przez długi czas faworytem.

Spotkałem się z nimi w Los Angeles, aby porozmawiać o roli. Skłaniałem się bardziej w stronę Jasona. Jednym z powodów była jego fizyczność, bo przecież Jason to Jason. Cillian, gdy go poznajesz, nie jest Tommym, ale byłem na tyle głupi, by tego wtedy nie rozumieć. Potem wysłał mi jednak SMSa: pamiętaj, jestem aktorem. O to właśnie w tym chodzi, ponieważ on może się przemienić. Jeśli poznalibyście go na ulicy, to kompletnie inny człowiek.