"Peaky Blinders" sezon 6. Adolf Hitler w nowych odcinkach? W serialu ma pojawić się postać historyczna

Adolf Hitler w 6. sezonie sezonie "Peaky Blinders"? Takie plotki pojawiły się w mediach po tym, jak twórcy brytyjskiego serialu poinformowali, że planują wprowadzić do fabuły nową postać historyczną. Jakie są szanse na to, że będzie to właśnie przywódca Trzeciej Rzeszy?

Historia Thomasa Shelby'ego i jego rodziny będzie kontynuowana. Serial "Peaky Blinders" doczeka się 6. sezonu, w którym ma pojawić się ważna postać historyczna. -Może wszystkich zszokować. - zapowiedział jakiś czas temu Steven Knight, a w mediach od razu pojawiły się plotki, jakoby twórca zamierzał wprowadzić do fabuły Adolfa Hitlera. Nowy bohater ma mieć związek Oswaldem Mosleyem (w tej roli Sam Claflin), którego widzowie poznali w 5. sezonie "Peaky Blinders". Politykowi i liderowi faszystów udało się przeżyć i ma powrócić w kolejnej odsłonie serialowego hitu BBC. Michael Jackson i Adolf Hitler w kontrowersyjnym serialu Sky Arts [WIDEO+ZDJĘCIA]Zobacz więcej Adolf Hitler w 6. sezonie "Peaky Blinders"? Akcja nowego sezonu "Peaky Blinders" rozpocznie się w 1934 roku. Zaledwie dla lata później odbył się ślub prawdziwego Mosleya z jego drugą żoną, Dianą Mitford, na którym obecny był właśnie przywódca Trzeciej Rzeszy, Adolf Hitler. W sieci spekulowano, że twórcy serialu chcą pokazać to wydarzenie i przedstawić w serialu postać zbrodniarza. Knight szybko odniósł się jednak do plotek i ujawnił, że nie planuje włączyć postaci Hitlera do swojego serialu. Nie, nie chciałbym przedstawiać Hitlera. To jest zbyt okropne — powiedział. Fani serialu podchodzą jednak do jego zapewnień z rezerwą i przypominają, jak w przeszłości ukrywał m.in. informację o powrocie Alfiego Solomonsa (Tom Hardy). Zobacz galerię Najlepsze seriale według polskich gwiazd https://www.facebook.com/nie.spie.bo.seriale/