"Perry Mason". Robert Downey Jr. promuje nowy serial HBO. Zapowiada się serialowy hit 2020 roku?

"Perry Mason" już w czerwcu trafi do biblioteki HBO GO. Do oglądania nowej produkcji serwisu zachęca sam Robert Downey Jr. Aktor znany obecnie przede wszystkim z filmów Marvela jest jednym z producentów serialu.

Zobacz galerię

https://www.facebook.com/nie.spie.bo.seriale/