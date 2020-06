"Pętla". Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski reklamują prezerwatywy zachęcając do rozmów o seksie. "To może być naprawdę piękny wstęp..."

Z okazji Międzynarodowego Dnia Seksu Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski opublikowali zdjęcia, będące reklamą prezerwatyw. Jednocześnie zachęcają do rozmów o seksie w związkach.

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski na Dzień Seksu

Aktorka para zachęca do rozmów o seksie. Wszystko w ramach kampanii jednego z producentów prezerwatyw, której premiera odbyła się w Międzynarodowy Dzień Seksu (7 czerwca). Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski w mediach społecznościowych opublikowali zdjęcia, na których, poza nimi, znajdują się pudełeczka prezerwatyw znanej marki. W opisach zaznaczyli, jak ważne jest to, aby w związku rozmawiać o seksie.

"Trzeba odwagi i atmosfery prawdziwej intymności, żeby móc rozmawiać o swoich potrzebach i marzeniach. Jednak moim zdaniem warto. I namawiam Was do tego. To może być naprawdę piękny wstęp..." - wskazuje Piotr Stramowski. Kampania "Głośni w łóżku" ma zachęcić do rozpoczęcia rozmowy na temat intymności. "Celem kampanii jest chęć namówienia ludzi do otwartości, do rozmawiania o seksie i czerpania z tego przyjemności. Jesteśmy świadomi, jak dużym problemem jest podejmowanie tego tematu, a jednocześnie wiemy, jak ważna jest komunikacja w tym obszarze" - wskazuje Magdalena Pichelska-Fedorczuk, wellbeing category manager w Reckit Benckiser.

Przypomnijmy, że Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski poznali się na castingu do filmu Konrada Aksinowicza "W spirali" z 2015 roku. Są małżeństwem od 2016 roku. We wrześniu 2019 roku po raz pierwszy zostali rodzicami.

Ulubieni aktorzy Patryka Vegi! Rekordzista zagrał w 9 produkcjach!Zobacz więcej

*Źródło: x-news**