"Pętla". Patryk Vega przygotował kobiecą wersję zwiastuna swojego nowego filmu. W komentarzach krytyka!

"Pętla" to nowy film Patryka Vegi, który ma opowiadać o "aferze podkarpackiej", gdzie w agencjach towarzyskich politycy, księża oraz celebryci mieli korzystać z usług nieletnich prostytutek. Wszystko było nagrywane, a "bohaterzy" nagrań następnie byli szantażowani.

Patryk Vega robi wszystko, aby podsycić zainteresowanie "Pętlą". Już zapowiadał, że jest w posiadaniu prawdziwych sekstaśm z udziałem polityków i że wkrótce je upubliczni, a teraz postanowił zaprezentować zwiastun swojego filmu w wersji... tylko dla kobiet. Co prawda trudno znaleźć coś typowo "kobiecego" w zwiastunie, ale widocznie twórca coś miał na myśli.

Patryk Vega nakręcił film o pedofilii wśród polityków i celebrytów oraz o tajemniczej śmierci boksera Dawida Kosteckiego!Zobacz więcej

Ciekawe jednak są komentarze pod wideo. Niektórzy fani jak zwykle z radością czekają na nowe dzieło Vegi, ale pojawiają się też coraz częściej komentarze ze strony tych znudzonych (pisownia oryginalna):

Pittbull jedyne dobre kino jakie Vega nakręcił potem marzy mi sie w końcu by była taka opcja jak odzobaczenie!

Nie dziękuje panie Vega po pittbullu same patologie dla januszy i karyn pan kręci i teraz ponownie sie to zapowiada,nune i żałosne sie to robi!