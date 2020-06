"Pięć pierwszych randek: Brazylia". Kolejny randkowy show wkrótce na Netflix. Powstaje też brazylijska wersja "Miłość jest ślepa". Kiedy premiera?

Który z tych tekstów na podryw jest lepszy: „Wyglądasz jak książę” czy „Masz piękny akcent”? Nie martw się — nikt nie każe ci wybierać. Możesz za to zobaczyć, jak na każdy z nich zareaguje sześcioro uczestników najnowszego reality show Netflix, „Pięć pierwszych randek: Brazylia”. Oprócz brazylijskiej odsłony „Pięciu pierwszych randek” w przyszłym miesiącu, Netflix zapowiedział także produkcję lokalnych wersji programów „Miłość jest ślepa” i „Too Hot To Handle”, których premiery będą miały miejsce w przyszłym roku.

"Pięć pierwszych randek: Brazylia" - premiera już 10 lipca na Netflix!

Znalezienie bratniej duszy to niełatwe zadanie. Nawet w czasach licznych aplikacji i platform randkowych na dobre sparowanie można liczyć tylko offline. „Pięć pierwszych randek: Brazylia” to program reality TV, w którym szóstka singli i singielek szuka miłości w São Paulo.

Każda z osób idzie na pięć randek w ciemno, podczas których poznaje kompletnie różnych od siebie ludzi. My natomiast lądujemy dzięki nim w romantycznym kalejdoskopie, w którym zaobserwować można rodzenie się prawdziwych uczuć, lądowanie we friendzonie i kompletny brak magnetyzmu. Jeśli któraś z randek wypali, to kolejne spotkanie z tą osobą zostaje zaplanowane w jednej z popularnych miejscówek brazylijskiej metropolii.

Powstaje brazylijska wersja "Miłość jest ślepa"

Na 2021 r. Netflix zapowiada premiery brazylijskich wersji dwóch programów, które narobiły sporo zamieszania wśród singli w Stanach Zjednoczonych. „Miłość jest ślepa: Brazylia” to program, który sprawdza, czy miłość naprawdę jest ślepa, czy też wygląd i wiek mają jednak spore znaczenie. Jego uczestnikami są single, którzy szukają kogoś, kto pokocha ich za to, kim naprawdę są, a nie za to, jak wyglądają. Zasiadają więc w odizolowanych kabinach, skąd odbywają rozmowy z potencjalnymi kandydatami na swoją drugą połówkę. Bez kontaktu ze światem zewnętrznym i podglądania rozmówców w mediach społecznościowych muszą wybrać spośród nich przyszłego męża lub żonę. Dopiero po oświadczynach mogą po raz pierwszy w życiu zobaczyć osobę, której zaproponowali małżeństwo.

W brazylijskiej odsłonie programu „Too Hot To Handle” grupa kobiet i mężczyzn wybiera się na niezapomniane wakacje w tropikalnym raju. Czeka ich jednak niespodzianka: aby zdobyć główną nagrodę, ci miłośnicy erotycznych przygód bez zobowiązań przez cały wyjazd będą musieli powstrzymać się od miłosnych igraszek. Zero całowania, zero pettingu, zero jakiegokolwiek fizycznego kontaktu. Każde złamanie tej zasady oznacza obniżenie kwoty nagrody. Czy seryjnym singlom uda się w tych warunkach nawiązać głębsze relacje?