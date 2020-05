"Pierwsza miłość". Aktorzy wracają na plan serialu! Kiedy emisja nowych odcinków w TV?

Z powodu pandemii koronawirusa prace na planach polskich seriali zostały wstrzymane. Pojawia się jednak coraz więcej informacji, które umożliwiają powrót do normalności. Jedną z nich jest to, że ekipa serialu "Pierwsza miłość" wraca do pracy!

"Pierwsza miłość" wraca na plan! Prace na planie serialu "Pierwsza miłość", realizowanego przez ATM Grupę dla Telewizji Polsat, została wstrzymana w marcu 2020 roku ze względu na pandemię koronawirusa. Przerwa w zdjęciach wymusiła zdjęcie produkcji z anteny - ostatni w tym sezonie odcinek obejrzeliśmy 16 kwietnia 2020 roku. Teraz spływają dobre informacje dla fanów "Pierwszej miłości". Aneta Zając zapewnia fanów - "wkrótce wracamy"! Co wydarzy się w nowych odcinkach? Łukasz Płoszajski, który w serialu wciela się w postać Artura Kulczyckiego wyjawił, że ekipa serialu wraca na plan! Prace mają być wznowione w maju, ale to niestety nie musi oznaczać, że kolejne odcinki "Pierwszej miłości" pojawią się w telewizji przed wakacjami. Wiem, że niektórzy z Was czekają długo na tę wiadomość więc mogę Wam zdradzić, że jeszcze w tym miesiącu wracamy na plan serialu Pierwsza Miłość i po wakacjach na pewno pojawią się nowe odcinki na antenie Polsat. Wygląda na to, że po trudnych miesiącach wszystko powoli wraca do normy. Przypomnijmy, że ATM Grupa zawiesiła również prace nad takimi serialami Polsatu i TV4, jak: "Świat według Kiepskich", "Policjantki i Policjanci", "Sprawiedliwi. Wydział Kryminalny" i "Gabinet nr 5".