"Pierwsza miłość". Aneta Zając publikuje naturalne zdjęcie i zachwyca fanów! "Marysia, jak Ty schudłaś!"

Aneta Zając opublikowała zdjęcie na łonie natury i zachwyciła swoich fanów. Internauci zwrócili uwagę na odmienioną sylwetkę aktorki. Serialowa Marysia sporo schudła!

Aneta Zając mocno schudła!

Mimo że czas kwarantanny to okres, kiedy gwiazdy zostały pozbawione pracy, to niemal wszyscy wciąż pozostają w kontakcie ze swoimi fanami w mediach społecznościowych. Znani wspierali internautów pomysłami na spędzenie czasu w domu, organizowali nowe cykle live'ów na swoich profilach i pokazywali, co u nich słychać.

Kilka gwiazd zdążyło już się pochwalić nową sylwetką. Teraz przyszedł czas na Anetę Zając. Marysia z "Pierwszej miłości" opublikowała zdjęcie z lasu, życząc wszystkim miłego dnia. Fani aktorki zwrócili jednak uwagę na jej nową sylwetkę! Aneta Zając sporo schudła!

Zaaaając❗️co za fitt‼️ brawo❗️kisss‼️

Ale zeszczuplalas

bosko wyglądasz🤗 pozazdrościć figury🤩