"Pierwsza miłość". Artur nie wybaczy Kindze zdrady? Łukasz Płoszajski mówi, co dalej z Kulczyckimi!

Zdrada w "Pierwszej miłości"! Tym razem to Kinga dopuści się niewierności. Czy Artur jej wybaczy? Wcielający się w Kulczyckiego Łukasz Płoszajski opowiedział, co dalej z małżeństwem jego bohatera w serialu!

"Pierwsza miłość" od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 w Polsacie - sprawdź program tv

Czy małżeństwo Kulczyckich w serialu "Pierwsza miłość" zmierza ku końcowi? Po wielu "skokach w bok", których dopuszczał się Artur (Łukasz Płoszajski), teraz przyszedł czas na Kingę (Aleksandra Zienkiewicz). Kobieta jest coraz bliżej Janka (Maciej Mikołajczyk), dziennikarza "YOLO", który od dawna nie ukrywa zauroczenia ją. Co będzie po tym, jak doszło między nimi do zbliżenia?

Kinga wybrała się na bal charytatywny, a Artura zatrzymały ważne obowiązki w firmie. Na miejscu obecny był natomiast Janek. Zaczęło się od niewinnej pogawędki, potem mężczyzna poprosił Kingę do tańca, a później ją pocałował! Bal charytatywny zakończyli w łóżku. Teraz Kinga nie wie, jaką przyszłość ma jej małżeństwo.

- Myślę, że dla widzów to jest wielkie zaskoczenie, ponieważ nagle ta Kinga, która zawsze wybaczała, sama będzie miała również coś na sumieniu. Ale ponieważ to jest serial o miłości - z tym również stoi jakieś uczucie - wskazuje Łukasz Płoszajski, czyli serialowy Artur. Czy jego bohater dowie się o zdradzie i wybaczy żonie? Sprawdź, co jeszcze nam powiedział!

