"Pierwsza miłość". Ci bohaterowie zniknęli z dnia na dzień. Co się z nimi stało?

Od 2004 roku widzowie z zapartym tchem śledzą losy swoich ulubionych bohaterów "Pierwszej miłości". Przez blisko 18 lat emisji serialu, przewinęły się przez niego setki bohaterów. Niektórzy z nich są w nim obecni praktycznie od samego początku. Są też postacie, z którymi widzowie zdążyli się mocno zżyć, a dosłownie zniknęły z serialu z dnia na dzień. Co się z nimi stało?

"Pierwsza miłość" - jeden z najdłuższych polskich seriali telewizyjnych

Emisja pierwszego odcinka "Pierwszej miłości" miała miejsce 4 listopad 2004 roku na antenie telewizji Polsat. Od tego czasu wrocławska produkcja jest nieprzerwanie emitowana i doczekała się już ponad 4 tysięcy odcinków, co czyni ją jednym z najdłużej emitowanych seriali w historii polskiej telewizji. Przez niemal 18 lat emisji "Pierwszej miłości", przez plan przewinęło się mnóstwo bohaterów, z którymi fani zdążyli się mocno zżyć. Ku niezadowoleniu wielu widzów, część z ich ulubionych postaci zniknęła dosłownie z dnia na dzień. Co się z nimi stało? Czy jeszcze kiedyś wrócą do serialu?

"Pierwsza miłość" - bohaterowie, którzy nagle zniknęli. Co się z nimi stało?

Za najświeższy przykład postaci, która nagle zniknęła z "Pierwszej miłości" może posłużyć Sabina Weksler, grana przez Urszulę Dębską. Postać Sabiny była obecna we wrocławskiej produkcji przez ponad 13 lat! Telewidzowie z pewnością pamiętają ją jeszcze z czasów, kiedy serialowa bohaterka była w wieku licealnym. Sabina nie była jedyną bohaterką, która po wielu latach nagle zniknęła z "Pierwszej miłości". Pamiętacie co się stało z Pawłem?

Zobaczcie naszą galerię i sprawdźcie, którzy bohaterowie "Pierwszej Miłości" zniknęli dosłownie z dnia na dzień [OPISY WĄTKÓW]:

