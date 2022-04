"Pierwsza miłość" Edyta Herbuś po 5 latach odchodzi z serialu! "Jej rola się po prostu wyczerpała"

Edyta Herbuś od kilku lat grała jedną z wiodących bohaterek w serialu "Pierwsza Miłość". Według medialnych doniesień, jej przygoda z wrocławską produkcją właśnie dobiegła końca. Ujawniono też, co było głównym powodem rozstania się z aktorką.

"Pierwsza miłość" - kultowy serial ma już 18 lat

Emisja pierwszego odcinka słynnej wrocławskiej produkcji miała miejsce 4 listopada 2004 roku na antenie telewizji Polsat. Od tego czasu "Pierwsza miłość" jest nieprzerwanie emitowana i doczekała się już ponad 4 tysięcy odcinków, co czyni ją jednym z najdłużej emitowanych seriali w historii polskiej telewizji. Występuje tam wiele słynnych gwiazd, takich jak: Aneta Zając, Ewa Skibińska, Łukasz Płoszajski, Aleksandra Zienkiewicz, Karol Strasburger, Grażyna Wolszczak, czy Ewa Gawryluk. Do niedawna, to tego grona mogliśmy też zaliczyć Edytę Herbuś.

"Pierwsza miłość" - Edyta Herbuś odchodzi z serialu

Według doniesień "Faktu", który powołuje się na informacje z działu PR telewizji Polsat, nie zobaczymy już więcej Edyty Herbuś w "Pierwszej Miłości". Edyta doszła do wniosku z produkcją, że dała już wszystko swojej bohaterce, co mogła i po 5 latach grania intrygantki Sylwii czas na nowe wyzwania zawodowe. Jej rola się po prostu wyczerpała i wszyscy byli co do tego zgodni. Oczywiście ma furtkę powrotu, bo wszyscy rozstali się w zgodzie, ale na dzień dzisiejszy Edyta sobie tego nie wyobraża. Dla niej to zamknięty rozdział - miał wyznać "Faktowi" informator.

Ostatnim razem, gdy telewidzowie mogli oglądać graną przez Edytę Herbuś Sylwię, małżeństwo serialowej bohaterki z Markiem właśnie dobiegło końca.

