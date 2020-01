"Pierwsza miłość". Ewa Gawryluk w sukni ślubnej! Wyjdzie za mąż w serialu czy odnowi przysięgę małżeńską?

Ewa Gawryluk zaskoczyła swoich obserwatorów w social mediach pozując w sukni ślubnej - i to nie jednej! Czy aktorka planuje odnowić przysięgę małżeńską, czy może któraś z jej bohaterek wyjdzie za mąż w serialu?

Ewa Gawryluk w sukni ślubnej!

Ewa Gawryluk szykuje się do ślubu? Aktorka, która od ponad 20 lat jest w związku małżeńskim z Waldemarem Błaszczykiem, zaskoczyła fanów pokazując się w sukniach ślubnych na swoim profilu w mediach społecznościowych. Wskazała, czyjego projektu są kreacje i podkreśliła, że dzięki nim będzie czuła się wyjątkowo.

Pod zdjęciem pojawiło się wiele komentarzy, będących wyrazem zachwytu nad wyglądem Gawryluk. Trzeba przyznać, że w każdej z trzech pokazanych sukni prezentuje się znakomicie!

Czy Ewa Gawryluk szykuje się do kolejnego ślubu? Tego nie wiadomo. Bardzo możliwe, że za mąż wyjdzie któraś z jej serialowych bohaterek. Przypomnijmy, że jako Ewa w "Pierwszej miłości" rywalizuje o względy Karola (Karol Strasburger) z Grażyną (Grażyna Wolszczak). Obie panie chcą zaopiekować się przebywającym w szpitalu Wekslerem, ale póki co, bardziej skupiają się na... ciągłych kłótniach o to, która z nich ma większe prawa do Wekslera. Czy Karol wybierze właśnie Ewę i będą żyli długo i szczęśliwie?

Ewa Gawryluk o Ewie w "Na Wspólnej"