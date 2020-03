"Pierwsza miłość". Krystian zostanie pozbawiony praw rodzicielskich? Do akcji wkracza kurator!

Nad Krystianem w "Pierwszej miłości" zbierają się czarne chmury. W jego życiu pojawi się kurator, który będzie próbował ustawić go do pionu... Czy Krystian straci prawa rodzicielskie do Marlenki? Patryk Pniewski zdradził nam, co czeka jego bohatera w "Pierwszej miłości".

"Pierwsza miłość" - Krystian straci prawa rodzicielskie? Ostatnio przez serię niefortunnych zdarzeń Krystian (Patryk Pniewski) opiekował się Marlenką będąc pod wpływem alkoholu. Na domiar złego, dziewczynka właśnie wtedy dostała wysokiej gorączki i młody ojciec zabrał córkę do szpitala. Pijany Krystian zostanie sam z chorą córką! Dojdzie do tragedii?!Zobacz więcej Patryk Pniewski zdradził nam, że przed jego bohaterem jeszcze sporo kłopotów. W jego życiu pojawi się kurator. Pojawi się nowa postać kuratora, która trochę namiesza i może poróżni Krystiana i Kalinę... Czy Krystian zostanie pozbawiony praw rodzicielskich? Co jeszcze go czeka? Zobacz galerię https://www.facebook.com/Serialove-950759511687014/