"Pierwsza miłość" odcinek 2989-90. Ewa porzuci Karola! Załamany Weksler dostanie wylewu! [CO SIĘ WYDARZY]

Stres związany z firmą i problemami rodzinnymi może wpędzić Wekslera do grobu! Biznesmen dostanie wylewu! Sprawdź, co wydarzy się w 2989. i 2990. odcinku serialu "Pierwsza miłość"!

"Pierwsza miłość" odcinek 2989. w piątek, 10.01.2020 o godz. 18:00 w Polsacie - sprawdź program tv

Karol Weksler (Karol Strasburger) ma już swoje lata, a życie nie szczędzi mu stresu i emocji! Już wkrótce intensywny tryb życia bardzo mocno odbije się na jego zdrowiu. Czy grozi mu nawet śmierć?

Biznesmen będzie musiał walczyć z alkoholizmem córki Sabiny (Urszula Dębska), a jego ukochana, Ewa (Ewa Gawryluk), porzuci go, ponieważ uzna, że ten wciąż czuje coś do swojej byłej żony Grażyny (Grażyna Wolszczak). W 2989. odcinku serialu "Pierwsza miłość" Weksler będzie kłębkiem nerwów.

Poprosi Artura (Łukasz Płoszajski), aby to on poinformował Sabinę, że zostaje zwolniona. Kulczycki nie będzie chciał się na to zgodzić i pomiędzy mężczyznami dojdzie do kłótni. Karol postanowi utopić swoje smutki w alkoholu. W barze niespodziewanie dosiądzie się do niego Sylwia (Edyta Herbuś).

W pewnym momencie Weksler bardzo źle się poczuje i osunie się na ziemię. Dostanie wylewu! W 2990. odcinku serialu "Pierwsza miłość" mężczyzna w ciężkim stanie trafi do szpitala. Ewa będzie bardzo przejęta tym, co się stało i zacznie się obwiniać o całą sytuację. W przypływie emocji wyzna mu miłość.

Grażyna natomiast spróbuje namówić skacowaną Sabinę, aby odwiedziła schorowanego ojca. Ta jednak odmówi. Czy aż tak bardzo znienawidziła ojca?