"Pierwsza miłość" odcinek 3000-01. Kinga zdradzi Artura! Pójdzie do łóżka z Jankiem [CO SIĘ WYDARZY]

Kinga już wkrótce bardzo zbliży się do Janka! Kulczycka będzie chciał pozostać wierna mężowi, lecz w końcu ulegnie urokowi dziennikarza! Sprawdź, co wydarzy się w 3000. i 3001. odcinku serialu "Pierwsza miłość"

"Pierwsza miłość" odcinek 3000. w poniedziałek, 27.01.2020 o godz. 18:00 w Polsacie - sprawdź program tv

Już wkrótce Kinga (Aleksandra Zienkiewicz) bardzo zbliży się do Janka (Maciej Mikołajczyk), dziennikarza "YOLO". Mężczyzna będzie nią zauroczony i będzie w stanie zrobić dla niej bardzo wiele. Kulczycka będzie co prawda odporna na jego amory, ale tylko do pewnego czasu...

W 3000. odcinku serialu "Pierwsza miłość" Kinga wybierze się na bal charytatywny. Nie będzie jej jednak towarzyszył Artur (Łukasz Płoszajski), którego zatrzymają ważne obowiązki w firmie. Na miejscu pojawi się za to... Janek. Jego widok bardzo zdziwi Kulczycką.

Początkowo pomyśli, że Stańczuk ją śledzi i będzie na niego wściekła, lecz dziennikarz szybko wyprowadzi ją z błędu. Jego obecność na balu ma wynikać wyłącznie z obowiązków zawodowych. Co więcej, Janek obieca Kindze, że będzie trzymał się na dystans.

Bardzo szybko okaże się jednak, że nie zamierza wywiązać się z tej obietnicy. Zacznie od niewinnej pogawędki, potem poprosi Kingę do tańca, a później ją pocałuje! W 3001. odcinku serialu "Pierwsza miłość" bal charytatywny zakończy się dla nich gorącym seksem!

Po powrocie do domu Kinga zacznie zastanawiać się, jaką przyszłość ma jej małżeństwo. Czy zostawi Artura dla Janka?