"Pierwsza miłość" odcinek 3025-26. Pijany Krystian zostanie sam z chorą córką! Dojdzie do tragedii?! [CO SIĘ WYDARZY]

W 3025. odcinku serialu "Pierwsza miłość" pijany Krystian będzie musiał zaopiekować się chorą Marlenką! Jakie będą tego konsekwencje? Sprawdź, co już wiemy!

"Pierwsza miłość" odcinek 3025. w poniedziałek, 2.03.2020 o godz. 18:00 w Polsacie - sprawdź program tv

Krystian (Patryk Pniewski) stara się prowadzić spokojne i odpowiedzialne życie, aby zapewnić utrzymanie i bezpieczeństwo swojej rodzinie. Jego natura lekkoducha raz po raz daje jednak o sobie znać...

W 3025. odcinku serialu "Pierwsza miłość" Krystian pierwszy raz od dłuższego czasu będzie miał trochę czasu tylko dla siebie. Postanowi skoczyć do baru, gdzie wypije kilka piw. Nagle odbierze telefon od Kaliny (Magdalena Wieczorek), która będzie musiała pilnie wrócić do pracy i poprosi go, aby zaopiekował się ich córką!

Pijany chłopak zostanie sam z chorą Marlenką (Eliza Dzikowicz). Stan dziewczynki będzie stale się pogarszał, a jej ojciec nie będzie wiedział, co robić! Postanowi poprosić o pomoc. Następnego dnia zostanie wezwany na policję. Ktoś doniesie, że opiekował się dzieckiem pod wpływem alkoholu!

Kalina będzie przekonana, że sprawa szybko się wyjaśni, ale szybko okaże się, że to dopiero początek problemów młodego małżeństwa. Co ich czeka? Dowiemy się już wkrótce!