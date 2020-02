"Pierwsza miłość" odcinek 3027-28. Wiktoria urodzi bliźniaki! Olka nie będzie przy ukochanej? [CO SIĘ WYDARZY]

W 3027. odcinku serialu "Pierwsza miłość" Wiktoria zacznie rodzić! Olek rzuci wszystko i ruszy do szpitala. Czy zdąży na czas? Sprawdź, co już wiemy!

"Pierwsza miłość" odcinek 3027. w środa, 4.03.2020 o godz. 18:00 w Polsacie - sprawdź program tv

W życiu Olka (Krzysztof Wieszczek) szykuje się sporo zmian! Mężczyzna szykuje się do egzaminu na profesjonalnego fryzjera, a już wkrótce na świat ma przyjść dwójka jego dzieci! Jak sobie poradzi w nowej rzeczywistości?

Aneta zostanie aresztowana za podpalenie! Marysia udowodni jej niewinność?Zobacz więcej

W 3027. odcinku serialu "Pierwsza miłość" nadejdzie dzień egzaminu fryzjerskiego. Tecław uda się we wskazane miejsce ze swoją modelką, Kazanową (Elżbieta Romanowska). Gdy będzie już w połowie egzaminu, dotrze do niego pilna wiadomość - Witkoria (Halszka Lechman) zaczyna rodzić!

Olek rzuci wszystko, wsiądzie w samochód i ruszy do szpitala! Niestety, w 3028. odcinku serialu "Pierwsza miłość" zostanie zatrzymany przez policję za przekroczenie prędkości. Gdy funkcjonariusze dowiedzą się o co chodzi, zaoferują mu eskortę, dzięki czemu młody tata bezpiecznie dotrze do szpitala.

W końcu Tecław będzie mógł przywitać się z swoimi pociechami! Radości nie będzie końca! Wiktoria urodzi zdrowe bliźnięta!