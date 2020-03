"Pierwsza miłość" odcinek 3032-33. Dominika chce zabić własną matkę?! Aneta trafi do szpitala! [CO SIĘ WYDARZY]

W 3032. odcinku serialu "Pierwsza miłość" Dominika zorientuje się, że Aneta przestała jej ufać! Do czego się posunie, aby ocalić własną skórę? Sprawdź, co się wydarzy!

"Pierwsza miłość" odcinek 3033. w środę, 11.03.2020 o godz. 18:00 w Polsacie - sprawdź program tv

Dominika (Aneta Zając) okradła i podpaliła galerię sztuki własnej matki! Marysia (Aneta Zając) od razu domyśli się, kto stoi za tą zbrodnią, lecz nie będzie miała dowodów. Wraz z matką spróbuje podejść siostrę, aby zmusić ją do błędu.

W 3033. odcinku serialu "Pierwsza miłość" Dominika zacznie czuć, że pali jej się grunt pod nogami. Spróbuje uciec z kraju, ale sfałszowany dowód osobisty okaże się bezużyteczny. Postanowi poprosić o pomoc matkę. W pewnym momencie zorientuje się jednak, że Aneta (Maria Pakulnis) wcale nie stoi po jej stronie.

Pomiędzy matką a córką dojdzie do nieprzyjemnej wymiany zdań, a Dominika poczuje, że jest w potrzasku. W końcu przestanie nad sobą panować i zepchnie matkę ze schodów! Gdy dojdzie do niej, co zrobiła, zacznie panikować i zadzwoni do Marysi. Domańska będzie przerażona i natychmiast udzieli Anecie pomocy.

Kobieta zostanie przetransportowana do szpitala, a Marysia i Dominika trafią na przesłuchanie. Żona Michała (Wojciech Błach) będzie przekonana, że za wypadkiem stoi jej siostra. Poprosi Huberta (Rafał Szałajko) i Melkę (Ewa Jakubowicz) o pomoc. Czy ich wspólne śledztwo przyniesie oczekiwane rezultaty?