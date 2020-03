"Pierwsza miłość" odcinek 3037. Więziony Karol Weksler ucieka z domu Sabiny! Sprawdź, co się wydarzy!

Oskara w "Pierwszej miłości" gryzą wyrzuty sumienia. Próbuje wymóc na Sabinie, by przestała więzić Karola. Ale ona chce tylko, by ojciec był z niej dumny, a do tego potrzebuje dopiąć wielomilionowy kontrakt. Czy Karol wreszcie odzyska wolność?

"Pierwsza miłość" odcinek 3037 w środę, 18.03.2020 o godz. 18:00 w Polsacie - sprawdź program tv Sabina (Urszula Dębska) coraz bardziej pogrąża się w swojej obsesji na punkcie Ewy (Ewa Gawryluk) i Karola (Karol Strasburger). Zmusza Oskara (Filip Gurłacz), aby pomógł jej więzić ojca w domu. Były kochanek zaczyna mieć wątpliwości, gryzą go wyrzuty sumienia. Uważa, że Sabina postradała zmysły. Próbuje wymóc na Sabinie, aby przestała więzić Wekslera. Ewa chce włamać się do Karola! Sabina znęca się na Wekslerem?Zobacz więcej Tymczasem dziewczyna jest przekonana, że tylko dzięki odizolowaniu ojca od Ewy jest w stanie udowodnić ojcu, że zasługuje na to, aby zastąpić go w firmie. Chce by Karol był z niej dumny. Obiecuje Oskarowi, że niedługo uda jej się zrealizować swój plan. Prosi o jeden dzień. Niestety problemy w firmie pod nieobecność Wekslera piętrzą się. Gdy Oskar pilnuje Wekslera, Karol stara się przechytrzyć chłopaka i uciec z aresztu domowego. Odurzony lekami biznesmen podstępem stara się namówić Oskara do pomocy w ucieczce. Szantażuje go. Podstawiony pod ścianą wspólnik Sabiny decyduje się współpracować z Karolem. Sabina wpada w panikę. Boi się, że Weksler naśle na nią policję.