"Pierwsza miłość" odcinek 3047-48. Mateusz oświadczy się Emilce! Czy usłyszy "tak"? [CO SIĘ WYDARZY]

W 3047. odcinku serialu "Pierwsza miłość" Mateusz oświadczy się Emilce na oczach uczestników swojego motywacyjnego show! Czy usłyszy "tak"? Co zrobi Bartek? Sprawdź szczegóły!

"Pierwsza miłość" odcinek 3047. w środę, 1.04.2020 o godz. 18:00 w Polsacie - sprawdź program tv

Emilka (Anna Ilczuk) odeszła od Bartka (Rafał Kwietniewski) i związała się z Mateuszem (Lesław Żurek). Jej nowy partner ma skłonności do agresji, lecz Miedzianowska mimo to nie chce od niego odejść... Czy to się zmieni?

W 3047. odcinku serialu "Pierwsza miłość" Stik zaprosi Emilkę na swoje warsztaty motywacyjne pt. "Gen zwycięzcy". Na miejscu pojawi się także Bartek, który spróbuje sabotować wydarzenie. Jego wysiłki nie przyniosą jednak żadnego skutku.

W pewnym momencie Mateusz zaprosi Emilkę na scenę i oświadczy się jej na oczach wszystkich kursantów! Kobieta będzie bardzo zaskoczona, przez chwilę się zawaha, ale presja tłumu sprawi, że przyjmie oświadczyny! Stik znów dopnie swego!

Emilka wciąż jednak będzie miała wątpliwości. W 3048. odcinku serialu "Pierwsza miłość" pokłóci się ukochanym! Zarzuci mu, że chciał wymóc na niej przyjęcie oświadczyn! Nie będzie wiedziała, co ma o tym wszystkim myśleć i postanowi porozmawiać o tym z przyjaciółkami.

O konflikcie między Emilką a Mateuszem szybko dowie się Bartek. Czy postanowi to wykorzystać, aby jeszcze raz zawalczyć o żonę?