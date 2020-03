"Pierwsza miłość" odcinek 3047-48. Mikser zostanie aresztowany! Nie wytrzyma w więzieniu? [CO SIĘ WYDARZY]

W 3047. odcinku serialu "Pierwsza miłość" Mikser zostanie aresztowany za zabójstwo prostytutki! Czy trafi do więzienia za zbrodnię, której nie popełnił? Sprawdź szczegóły!

Mikser (Błażej Michalski) chce pomóc Magdzie (Karolina Sawka), swojej miłości sprzed lat. Bolo (Krzysztof Franieczek), właściciel domu publicznego, zabrał ją jednak z powrotem i wrobił jej wybawcę w morderstwo innej prostytutki... Jak to się skończy?

W 3047. odcinku serialu "Pierwsza miłość" Mikser będzie musiał ukrywać się w piwnicy. Policjanci szybko go tam jednak znajdą i wsadzą do aresztu! W trakcie przesłuchania nie będą jednak chcieli słuchać jego wyjaśnień... Jedyną nadzieją będą dla niego przyjaciele, którzy zaczną sposobów, aby wyciągnąć go zza krat.

Sytuacja będzie bowiem pogarszać się z godziny na godzinę. W 3048. odcinku serialu "Pierwsza miłość" Mikser zacznie błagać policjantów, aby zaczęli szukać Magdy. Zacznie ich przekonywać, że to ona jest kluczem do rozwiązania całej zagadki. W swoich staraniach będzie mógł liczyć na pomoc adwokatki, ale nie będzie miała ona dla niego dobrych wieści.

Czy Mikser pójdzie siedzieć za zbrodnię, której nie popełnił? Co stanie się z Magdą? Tego dowiemy się już wkrótce!