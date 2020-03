"Pierwsza miłość" odcinek 3048-49. Piotrek oświadczy się Jagodzie! Wręczy jej... plastikowy pierścionek! [CO SIĘ WYDARZY]

W 3048. odcinku serialu "Pierwsza miłość" Jagoda będzie musiała wyjechać do Kanady. Zanim ukochana go opuści, Majczyk będzie chciał pokazać jej, że traktuje ich związek bardzo poważnie. Co wymyśli? Sprawdź szczegóły!

"Pierwsza miłość" odcinek 3048. w czwartek, 2.04.2020 o godz. 18:00 w Polsacie - sprawdź program tv Już wkrótce Jagoda (Wiktoria Gąsiewska), ukochana Piotrka (Michał Mikołajczak), będzie musiała wyjechać do Kanady, aby przez jakiś czas zaopiekować się swoją babcią. Czy ich miłość przetrwa taką próbę? Mateusz oświadczy się Emilce! Czy usłyszy "tak"?Zobacz więcej W 3048. odcinku serialu "Pierwsza miłość" nadejdzie dzień pożegnania. Piotrek odprowadzi Jagodę na lotnisko, ale będzie bardzo ciężko znosił rozłąkę. W końcu wpadnie na szalony pomysł! Ruszy do automatu z zabawkami i kupi w nim... pierścionek! Chłopak będzie jednak nieco spóźniony. Gdy w 3049. odcinku serialu "Pierwsza miłość" dobiegnie do ukochanej, ta przejdzie już przez bramki bezpieczeństwa! To jednak nie powstrzyma Piotrka. Uklęknie on przed ukochaną i poprosi ją o rękę! Majczyk będzie jednak zdziwiony odpowiedzią ukochanej. Zacznie się zastanawiać, czy Jagoda potraktowała jego deklaracje poważnie. Co od niej usłyszy? Dowiemy się już niedługo! Zobacz galerię