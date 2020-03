"Pierwsza miłość" odcinek 3049. Emilka ucieknie od Mateusza! Z rozpaczy popełni on samobójstwo?! [CO SIĘ WYDARZY]

W 3049. odcinku serialu "Pierwsza miłość" Mateusz zrozumie, że Emilka chce się z nim rozstać! Czy z tego powodu będzie chciał odebrać sobie życie? Sprawdź, co już wiemy!

"Pierwsza miłość" odcinek 3049. w piątek, 3.04.2020 o godz. 18:00 w Polsacie - sprawdź program tv

Już wkrótce Emilka (Anna Ilczuk) zrozumie, że Mateusz (Lesław Żurek) nią manipuluje i dojdzie do wniosku, że nie może dłużej trwać w tym toksycznym związku. Czy uda jej się uwolnić od zaborczego partnera?

W 3049. odcinku serialu "Pierwsza miłość" Kinga (Aleksandra Zienkiewicz) pomoże Emilce w wyprowadzce z mieszkania podczas nieobecności Mateusza. Nieoczekiwanie wróci on jednak wcześniej do domu i przyłapie je na gorącym uczynku!

Stik nie będzie mógł uwierzyć w to, że Miedzianowska już go nie chce! Zagrozi, że jeśli narzeczona go zostawi, to skrzywdzi siebie lub ją! Emilka nie da mu wiary i opuści mieszkanie... Mateusz postanowi jednak spełnić swoją groźbę i spróbuje popełnić samobójstwo!

Próba będzie jednak nieudana. Czy po czymś takim Emilka postanowi dać Mateuszowi jeszcze jedną szansę? Jej bliscy zrobią wszystko, aby nie zmieniała zdania!