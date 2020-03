"Pierwsza miłość" odcinki 3045-3049. Mateusz oświadcza się, a potem katuje Emilkę! Mikser trafia do aresztu! [CO SIĘ WYDARZY]

Dramaty, radości i niespodzianki w nowych odcinkach "Pierwszej miłości"! Co się wydarzy? Czy Emilka ucieknie od swojego oprawcy? Jak na oświadczyny Mateusza zareaguje Bartek? Sprawdź, co nowego w serialu "Pierwsza miłość"!

"Pierwsza miłość" odcinki 3045-3049 od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 w Polsacie - sprawdź program tv

W nowych odcinkach "Pierwszej miłości" Tomek (Oskar Wojciechowski) jest wściekły na Artura (Łukasz Płoszajski), że zgodził się wyprowadzić na stałe. Manifestuje swoją niechęć do dorosłych. Pod nieobecność rodziców robi głośną domówkę, zapraszając kolegów ze szkoły. Impreza wymyka się spod kontroli.

Całe miasto żyje sprawą makabrycznego morderstwa prostytutki. Jest podawana we wszystkich mediach. Policja znajduje dokumenty Miksera (Błażej Michalski) w hotelowym pokoju. Zaczynają poszukiwania. Policja przesłuchuje przyjaciół Miksera. Ci boją się, że nieumyślnie mogą wpakować go w kłopoty. Nakręca się spirala wzajemnych oskarżeń. Tymczasem Mikser na własną rękę szuka Magdy (Karolina Sawka). Policja znajduje Miksera w piwnicy przyjaciela. Funkcjonariusze ostro maglują go na komendzie. Tymczasem przyjaciele chłopaka szukają sposobu, jak mu pomóc. Robią zrzutkę na adwokata. Mikser nie radzi sobie w areszcie. Błaga policję, by znaleźli Magdę, bo to ona jest kluczem do rozwiązania sprawy morderstwa prostytutki. Laura, adwokatka, którą wynajęli przyjaciele Miksera, ma dla nich złe wieści.

Bartek (Rafał Kwietniewski) spotyka się z Wandą (Monika Pikuła), która oferuje mu współpracę. Mają ten sam cel: zniszczyć Mateusza (Lesław Żurek). Tymczasem Emilka (Anna Ilczuk) próbuje skontaktować się z Bartkiem. Ma dla niego przykrą wiadomość. Niespodziewanie Mateusz oświadcza się Emilce podczas swoich warsztatów. Obecny na widowni Bartek próbuje bojkotować wydarzenie. Zszokowana Emilka waha się nad odpowiedzią, w końcu jednak zgadza się, ale w domu kłóci się Mateuszem. Przyjęcie oświadczyn było wymuszone. Kobieta radzi się przyjaciółek, co robić. Do Bartka dociera informacja, że jego ukochana postanawia zerwać z Mateuszem. Kinga (Aleksandra Zienkiewicz) pomaga Emilce uciec od Mateusza podczas jego nieobecności. Nieoczekiwanie zazdrosny kochanek wraca. Grozi, że skrzywdzi Emilkę lub siebie. Kobieta nie daje mu wiary, co kończy się tragicznie.

Nadchodzi dzień wyjazdu Jagody (Wiktoria Gąsiewska) do Kanady. Ma przez jakiś czas opiekować się chorą babcią. Piotrek (Michał Mikołajczak) odprowadza ją na lotnisko. Zakochanej parze trudno się rozstać. Chłopak wpada na szalony pomysł - oświadcza się Jagodzie na lotnisku. Używa do tego plastikowego pierścionka z automatu. Nie wie, co myśleć o jej odpowiedzi. Nie jest pewny, czy Jagoda wzięła sprawę na poważnie, czy uznała ją za żart.