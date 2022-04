"Pierwsza miłość". Odcinki 3415-3419. Adam wyzna Marcie miłość i zaproponuje wspólne życie, a Ewelina trafi do więzienia! [STRESZCZENIA ODCINKÓW]

"Pierwsza miłość" - w najnowszych odcinkach dojdzie do zaskakujących zwrotów akcji. Adam w końcu wyzna Marcie to, co do niej czuje i zaproponuje jej wyprowadzkę z Wrocławia oraz wspólne życie wraz z nim i jego córką. Natomiast Ewelina trafi do więzienia, gdzie ograniczy kontakt ze swoim ojcem. Co się jeszcze wydarzy?